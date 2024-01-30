انت الأن تتابع خبر مواصفات وسعر نيسان قشقاي 2024.. نجمة الكروس أوفر والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - هنا نصمت قليلا أمام سيارة نيسان قشقاي 2024 الجديدة، التي تصدرت محركات البحث على جوجل للبحث عن تفاصيل السيارة التي أعلنت نيسان عنها رسميا، وجاءت بتجهيزات مميزة تغازل عشاق الرفاهية والتميز.

نيسان قشقاي 2024

وفي السطور التالية يرصد محتوى بلس مواصفات وسعر سيارة نيسان قشقاي 2024، النجمة الجديدة التي تتألق في شوارع مصر، ونستعد الآن ونربط أحزمة الأمان لنأخذ جولة سريعة لاكتشاف تفاصيل السيارة الكروس أوفر.

مواصفات نيسان قشقاي 2024

تأتي سيارة نيسان قشقاي موديل 2024 بمحرك سعه 1300 سي سي ، ومتصل بها ناقل حركة أوتوماتيك، بقوة 148 حصان، بعزم دوران يصل الي 240 نيوتن/متر، وتصل لسرعة 100 كم/ساعة من وضع السكون في 8.9 ثانية، وتحتاج الي 6.1 لتر من الوقود لقطع مسافة 100 كم/ساعة .

وتأتي السيارة مع عدد من وسائل الآمان والسلامة أبرزها 6 وسائد هوائية، ونظام فرامل مانعة للانغلاق ABS و أيضا نظام التوزيع الالكتروني للفرامل EBD وأيضا برنامج التحكم في ثبات السيارة الإلكتروني ESP، ونظام المساعدة على صعود المرتفعات HLA، وبها فرامل للطوارئ، وحساسات للتنبيه من التصادم الأمامي والخلفي وأيضا تأتي السيارة مع كاميرا رؤية لمحيط السيارة بزاوية 360 درجة.

وتأتي السيارة بتصميم خيالي مع مصابيح أمامية ومصد أمامي.

ولعشاق الرفاهية تأتي السيارة مع وسائل ترفيه أبرزها فتحة سقف بانوراما، ونوافذ كهربائية أمامية وخلفية، وتكييف، وفتحات تكييف للمقعد الخلفي، وزجاج كهربائي،.

سعر نيسان قشقاي 2024

وتأتي نيسان قشقاي 2024 في السوق المصري بـ 6 فئات التالي :