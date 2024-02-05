انت الأن تتابع خبر اتفرج .. مركبة لوسيد الكهربائية ضمن سيارات الدوريات الأمنية تجوب شوارع الرياض والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - وثق مقطع فيديو عرضته وزارة الداخلية، ظهور مركبة لوسيد الكهربائية، ضمن أسطول الدوريات الأمنية في شوارع الرياض.

وأظهر الفيديو عدد من سيارات الشرطة منها سيارة مركبة لوسيد الكهربائية، تجوب عدد من الشوارع.

والجدير بالذكر، دشنت شركة "لوسيد" لصناعة السيارات الكهربائية في ديسمبر الماضي، مصنعا في مدينة الملك عبد الله الاقتصادية بمحافظة رابغ، وستشرع بإنتاج نحو 5 آلاف مركبة لتصل تدريجياً إلى 150 ألفاً.

وأعلنت الشركة أنها ستطلق خطا جديدا من سيارات الشرطة استنادا إلى سيارة السيدان الكهربائية الفاخرة.