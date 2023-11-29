نعرض لكم الان تفاصيل خبر الرياض تفوز باستضافة معرض إكسبو 2030 من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 29 نوفمبر 2023 02:18 مساءً - وكالات – أعلن المكتب الدولي للمعارض، الثلاثاء، أن الرياض ستستضيف معرض “إكسبو 2030″، متقدمة بشكل كبير على بوسان الكورية الجنوبية، والعاصمة الإيطالية روما.

وحصدت الرياض 119 صوتا مقابل 29 لبوسان و17 لروما، أي أنها فازت بثلثي الأصوات الـ165، حسب نتائج المكتب الدولي للمعارض.

ورفع الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء المصري التهنئة للملك سلمان بن عبد العزيز، بمناسبة فوز المملكة باستضافة “إكسبو 2030″، وفقا لوكالة الأنباء السعودية (واس).

كما عبر ولي العهد عن شكره للدول التي صوتت لملف المملكة، وكذلك للدولتين المنافستين.

وقال بهذه المناسبة: “يأتي فوز المملكة باستضافة معرض إكسبو 2030 ترسيخا لدورها الريادي والمحوري والثقة الدولية التي تحظى بها، الذي يجعل منها وجهة مثالية لاستضافة أبرز المحافل العالمية، حيث يعد معرض إكسبو واحدا منها”.

وجدد الأمير محمد بن سلمان عزم المملكة على تقديم دورة “استثنائية وغير مسبوقة” في تاريخ إقامة هذا المحفل العالمي بأعلى مراتب الابتكار، والإسهام بأداء دور فاعل وإيجابي لغد مشرق للبشرية، من خلال توفير منصة عالمية تسخر أحدث التقنيات وتجمع ألمع العقول، بهدف الاستثمار الأمثل للفرص وطرح الحلول للتحديات التي تواجه كوكبنا اليوم.

وقال: “ستتزامن استضافتنا لإكسبو 2030 مع عام تتويج مستهدفات وخطط رؤية السعودية 2030، حيث يعد المعرض فرصة رائعة نشارك العالم خلالها الدروس المستفادة من رحلة التحول غير المسبوقة”.

وأكد ولي العهد أن الرياض جاهزة لاحتضان العالم في إكسبو 2030، ووفائها بما تضمنه الملف من التزامات للدول المشاركة لتحقيق الموضوع الرئيس للمعرض “حقبة التغيير: معا نستشرف المستقبل”، وموضوعاته الفرعية “غد أفضل، والعمل المناخي، والازدهار للجميع”، وتسخير الإمكانات كافة.

وتقام معارض إكسبو الدولية منذ عام 1851، وتشكل أكبر منصة عالمية لتقديم أحدث الإنجازات والتقنيات، والترويج للتعاون الدولي في التنمية الاقتصادية والتجارة والفنون والثقافة، ونشر العلوم والتقنية.