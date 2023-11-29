قيمة التمويل الاستهلاكي ترتفع 57.1% إلى 33.1 مليار جنيه في 9…

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 29 نوفمبر 2023 04:12 مساءً - هاجر عطية – ارتفع إجمالي قيمة التمويل الاستهلاكي بنسبة 57.1% خلال أول 9 أشهر من العام الجاري، ليصل إلى 33.077 مليار جنيه، مقابل 21.059 مليار جنيه بالفترة المناظرة.

وصعد إجمالي عدد العملاء بنسبة 26% إلى 2.557 مليون عميل خلال الفترة من يناير – سبتمبر 2023، مقابل 2.029 مليون المقارنة، بحسب تقرير الرقابة المالية الصادر عن الأنشطة غير المصرفية.

واستحوذ شراء سيارات والمركبات على الحصة الأكبر من التمويل الاستهلاكي خلال أول 9 أشهر من العام الجاري بنسبة 35.2%، يليه الأجهزة الكهربائية والإلكترونيات بنسبة 32.31%، ثم المواد الغذائية بنسبة 6%، يليه التشطيبات وتجهيرات المنازل بنسبة 5.48%، و5.26% لصالح المشتريات الصادرة بفاتورة واحدة من من المحال والسلاسل التجارية المختلفة.

وخلال شهر سبتمبر منفردا، قفز إجمالي قيمة التمويل الاستهلاكي بنسبة 55.3% إلى 4.032 مليار جنيه مقابل 2.597 مليار جنيه بالفترة المقارنة.

وصعد إجمالي عدد العملاء إلى 275.3 ألف عميل بنهاية سبتمبر الماضي، مقابل 228.6 ألف عميل بالفترة المناظرة، بارتفاع 20.4%.