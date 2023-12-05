نوفاك: أوبك+ مستعدة لزيادة خفض إنتاج النفط في الربع الأول من…

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 5 ديسمبر 2023 08:10 مساءً - – ذكرت وكالة تاس نقلا عن نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك قوله اليوم الثلاثاء، إن مجموعة أوبك+ مستعدة لزيادة تخفيضات إنتاج النفط في الربع الأول من عام 2024 للقضاء على المضاربات والتقلبات.

من جهة أخرى، قال وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان لوكالة بلومبرج نيوز أمس الإثنين، إن تخفيضات إنتاج النفط في أوبك+ يمكن أن تستمر بالتأكيد بعد الربع الأول إذا لزم الأمر.

واتفق منتجو النفط في أوبك+ الشهر الماضي على تخفيضات طوعية للإنتاج بإجمالي نحو 2.2 مليون برميل يوميا في أوائل العام المقبل.