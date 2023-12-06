الصين تقدم إعفاءات جمركية للسلع المستوردة من 6 دول إفريقية

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 6 ديسمبر 2023 04:12 مساءً - _ أعلنت وزارة المالية الصينية اليوم الأربعاء أن الصين ستتيح أمام 98% من السلع المستوردة من 6 دول إفريقية الوصول بدون رسوم جمركية إلى سوقها الاستهلاكية، في الوقت الذي تهدف فيه البلاد إلى توسيع تأثيرها الاقتصادي عبر القارة.

وقالت في بيان إنه اعتبارا من 25 ديسمبر، ستتمكن أنغولا وغامبيا وجمهورية الكونغو الديمقراطية ومدغشقر ومالي وموريتانيا من بيع منتجاتها للصين ثاني أكبر اقتصاد في العالم من دون دفع رسوم جمركية على أكثر من 8 آلاف سلعة مختلفة.

كانت وكالة موديز للتصنيف الائتماني خفضت توقعاتها بشأن التصنيف الائتماني للحكومة الصينية من مستقرة إلى سلبية مشيرة إلى تباطؤ النمو الاقتصادي على المدى المتوسط واستمرار تقلص قطاع العقارات.

وأكدت موديز تصنيفات الصين لإصدارات العملة المحلية والأجنبية على المدى الطويل عند (A1)، وقالت إنها تتوقع أن يصل نمو الناتج المحلي الإجمالي السنوي للبلاد إلى 4.0% في عامي 2024 و2025 وفق “”.