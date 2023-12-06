الصين تخفض أسعار التجزئة للبنزين والديزل

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 6 ديسمبر 2023 06:14 مساءً - شينخوا _ قالت اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح أمس الثلاثاء الماضي، إن الصين ستخفض أسعار التجزئة للبنزين والديزل ابتداء من اليوم الأربعاء، وذلك بناء على التغيرات الأخيرة في أسعار النفط العالمية.

وأضافت اللجنة أن أسعار البنزين والديزل ستنخفض بـ55 يواناً (حوالي 7.7 دولار أمريكي) للطن، و50 يواناً للطن، على التوالي.

وبموجب آلية التسعير الحالية في الصين يتم تعديل أسعار منتجات النفط المكرر وفقاً لتغيرات أسعار النفط الخام العالمية.

وقالت اللجنة إنه تم توجيه أكبر ثلاث شركات نفط في الصين، وهي الشركة الوطنية الصينية للنفط، والشركة الصينية للبتروكيماويات، والشركة الوطنية الصينية للنفط البحري، وغيرها من شركات معالجة النفط الخام، للحفاظ على إنتاج النفط وتسهيل النقل لضمان استقرار الإمدادات.