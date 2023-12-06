مصر توقع مذكرة تفاهم مع سيمنز الألمانية لتقييم تشغيل محطة…

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 6 ديسمبر 2023 08:20 مساءً - وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، على قيام الشركة القابضة لكهرباء مصر بتوقيع مذكرة تفاهم مع شركة سيمنز إنيرجي جلوبال لتنفيذ مشروع لتقييم تشغيل الوحدات الغازية (عدد 8 وحدات قدرة الوحدة الواحدة 400 ميجاوات) بمحطة توليد كهرباء البرلس، وذلك للعمل بخليط الغاز الطبيعي والهيدروجين.

وتأتي هذه الموافقة في إطار الإجراءات المتخذة من قبل وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لمواكبة التطور العلمي في مجال الهيدروجين واستخداماته في وحدات الكهرباء الحرارية لتقليل الاعتماد على الوقود الاحفورى.