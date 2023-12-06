نعرض لكم الان تفاصيل خبر الحكومة توافق على 4 مشروعات بالشراكة مع القطاع الخاص من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 6 ديسمبر 2023 08:20 مساءً - دوت الخليج – وافقت اللجنة العليا لشئون المشاركة، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، على 4 مشروعات شراكة مع القطاع الخاص.

وأكد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي الأهمية البالغة التي تحظى بها اللجنة العليا للمشاركة في رسم خطط وسياسات العمل والمشروعات المختلفة في شتى القطاعات بالشراكة مع القطاع الخاص.

وأشار إلى جهود الدولة الهادفة لفتح آفاق رحبة أمام هذا القطاع وتعزيز مساهماته في المسار التنموي غير المسبوق، وتعظيم مشاركته في النشاط الاقتصادي، على نحو يسهم في دفع عملية الإنتاج ورفع معدلات النمو، مما يسهم في توافر المزيد من فرص العمل.

ووافقت اللجنة على طرح مشروع تصميم وتمويل وإنشاء واستغلال وصيانة وإعادة ملكية مركز خدمات المستثمرين بمنطقة شق الثعبان بمحافظة القاهرة بنظام BOOT، وفقا لأحكام قانون تنظيم القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة رقم 67 لسنة 2010 المعدل بالقانون رقم 153 لسنة 2021.

ونوّه الاجتماع بأن المشروع يستهدف تنمية منطقة شق الثعبان وتوفير الخدمات الضرورية للمستثمرين ورجال الأعمال، ولاسيما الخدمات المالية والبنوك، ومقار للشركات وخدمات الشحن والتوزيع، ومراكز التسويق والمعارض، بالإضافة إلى قاعات المؤتمرات والاجتماعات المجهزة بأحدث خدمات الاتصالات والخدمات الصحية.

كما يتضمن المشروع تزويد المنطقة بفرع للبريد المصري، وفرع للشهر العقاري، وغيرها من الخدمات الأخرى، فضلا عن تحقيق عوائد مالية لمحافظة القاهرة تسهم في تنمية الموارد الذاتية، وتوافر فرص عمل مباشرة وغير مباشرة.

ووافقت اللجنة على تعاقد هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة مع شركة متخصصة بنظام المشاركة مع القطاع الخاص لتنفيذ محطتي محولات كهربائية لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وهما: محطة محولات أسمنت طرة شاملة حق استغلال وتأهيل ورفع كفاءة وصيانة المحطة لتغذية رافع مياه (PS1) بالقاهرة الجديدة، ومحطة محولات رافع رقم 3 لإنشاء المحطة والإدارة والاستغلال والصيانة للمحطة والخطوط وشبكات الكهرباء المغذية للروافع أرقام 4،3،2 بمدينة القاهرة الجديدة بنظام BOOT.

وذكر بيان للجنة أن هذه الموافقة تأتي في إطار اعتماد منظومة تغذية المياه لمدينة القاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية على 4 روافع لرفع المياه من المأخذ المطل على نهر النيل إلى محطة تنقية المياه بالقاهرة الجديدة، وطبقا للتوسع العمراني وزيادة الإشغال بتلك المناطق يتطلب الأمر زيادة كمية المياه وبالتالي زيادة في سعة المأخذ وبالتالي الزيادة في الطاقة الكهربائية.

كما ناقشت اللجنة العليا عددا من مشروعات المدارس الفنية الدولية بنظام المشاركة مع القطاع الخاص على أراضي ولاية وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، من بينها مشروع المبادرة المقدمة من شركة تأهيل الدولية التابعة لشركة نهضة مصر لإنشاء وتشغيل أكاديمية تأهيل الدولية للتعليم الفني الدولي.

ووافقت اللجنة على قبول المبادرة والموافقة على تعاقد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني مع الشركة لهذا الغرض.