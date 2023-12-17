نعرض لكم الان تفاصيل خبر أسامة زرعي: استقرار الفائدة الأمريكية يدعم أداء المعدن… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الأحد 17 ديسمبر 2023 06:14 مساءً - شاهندة إبراهيم _ توقع أسامة زرعي، المدير الإقليمي لشركة جولد إيرا لتجارة الذهب، استقرار أسعار الفائدة الأمريكية خلال العام المقبل 2024، ما ينعكس بالإيجاب على أداء المعدن الأصفر، مشيرًا إلى أنه منذ أن بدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي في تخفيف سياسته النقدية المتشددة، ارتفع الذهب بنحو 26% دفعة واحدة، ليحقق قمة تاريخية بكسره مستوى 2200 دولار للأوقية. هذا المحتوى للمشتركين فقط

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