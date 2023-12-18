نعرض لكم الان تفاصيل خبر بسبب توترات البحر الأحمر.. هل تتأثر واردات مصر وترتفع تكلفة… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الاثنين 18 ديسمبر 2023 04:16 مساءً - العربية نت _ توقع عضو شعبة المستوردين باتحاد الغرف التجارية أحمد شيحة، ارتفاع تكاليف نولون الشحن البحري بنسب تتراوح بين 40 إلى 50% حال تحويل وجهة السفن القادمة من الشرق الأقصى إلى طريق رأس الرجاء الصالح بدلًا من دخولها المباشر إلى قناة السويس عبر البحر الأحمر، على خلفية الاضطرابات الحاصلة في مضيق باب المندب.

3.4 مليار دولار حجم التبادل التجاري بين مصر والصين في الربع الثالث

وتعد الصين أكبر شريك تجاري لمصر بشكل عام، وفي الربع الثالث من العام الجاري بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين نحو 3.4 مليار دولار، وفق بيانات مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء.

ومساء أمس الأحد أعلن رئيس قناة السويس الفريق أسامة ربيع عن تحول 55 سفينة للعبور عبر طريق رأس الرجاء الصالح خلال الفترة من 19 نوفمبر وحتى الأحد 17 ديسمبر.

وقال إنها تعتبر نسبة ضئيلة مقارنة بعبور 2128 سفينة خلال تلك الفترة.

55 سفينة تمت إعادة توجيهها عبر رأس الرجاء الصالح منذ 19 نوفمبر

وفيما يتعلق بالفارق الزمني بين المسارين قال أحمد شيحة لـ”العربية Business”، إن إبحار السفن في طريق رأس الرجاء الصالح يستغرق مدة إضافية تتراوح بين 10 إلى 12 يوما على أقل تقدير مقارنة بالمدة الزمنية التي تستغرقها عند دخول البحر الأحمر عبر مضيق بابا المندب ثم قناة السويس شمالا إلى الموانئ المستهدفة.

يأتي ذلك بعد أن قررت خطوط ملاحية عالمية وقف إبحار سفنها عبر البحر الأحمر بعد استهداف الحوثيين يمن سفنا مرتبطة بإسرائيل قِبالة سواحل اليمن.

خطوط ملاحية عالمية وقف إبحار سفنها عبر البحر الأحمر

توقع شيحة، أن تؤثر هذه التوترات على أسعار البضائع وتكاليفها بسبب زيادة تكلفة الشحن التي ستُطبقها شركات الشحن بالتأكيد، وزيادة تكاليف تأمين المخاطر، أو تحويل الوجهة.

أردف أنه بالنسبة للسلع الأساسية في مصر، فإن الدولة لديها احتياطي استراتيجي من هذه السلع مشيرا إلى أن هذه التوترات لن تستمر لأكثر من أيام قليلة أو أسبوع على أقصى تقدير”.

أسعار السلع

أضاف أن أزمة وقف الخطوط الملاحية على خلفية الاضطرابات الحاصلة في “باب المندب” لن تؤثر على مصر فقط، بل ستمد إلى كافة الدول المطلة على البحر الأحمر، ويعتقد أن هذه الدول ستتدخل بشكل عاجل لحل الأزمة.

وقال نائب رئيس شعبة المستوردين باتحاد الغرف التجارية، سيد النواوي، إن وقف أربعة من أهم الخطوط الملاحية رحلات سفنها التجارية سيؤثر على المعروض من السلع القادمة إلى مصر عبر الدول التي تشحن منها، وبالتالي سترتفع تكاليف الاستيراد، وستؤثر على السعر النهائي للسلع.

تكلفة التأمين

قال العضو المنتدب لشركة مصر للتأمين التكافلي ممتلكات، وخبير التأمين بقطاع الشحن البحري، حسام علما، إن تكلفة التأمين لن تتأثر كثيرًا جراء الأحداث الحالية، خاصة وأنها لن تتكبد أي مصروفات حال عبور السفن بشكل طبيعي.

أوضح لـ”العربية Business”، أن أغلب عمليات التأمين على البضائع بالنسبة للشركات المصرية تخص البضائع المستوردة لصالح مصر فقط، وهي لن تتأثر حال استمرار مرورها عبر البحر الأحمر بصورة طبيعية في الفترة الحالية.

وبرر علما وجهة نظره بعدم تأثر تكاليف البضائع المصرية بعاملين، الأول هو أن البضائع التي تأتي لمصر عبر أسواق مثل الصين وسنغافورة وماليزيا من الصعب أن تغير وجهتها بعيدًا عبر “السويس” وقال: “لا يستقيم أن تكون في باب المندب وعلى بعد يوم أو اثنين من الوصول إلى السويس، فترجع تلف من طريق رأس الرجاء الصالح من أجل أن تزيد رحلتك 15 يوم زيادة”.

جماعة الحوثي تستهدف السفن المتجهة إلى إسرائيل

وأضاف أن العامل الثاني هو أن قوتات جماعة الحوثي اليمنية لا تستهدف كل السفن، بل تستهدف المتجهة إلى “إسرائيل” تحديدًا، وبعكس ذلك ستتأثر البضائع التي تمر عبر قناة السويس ذهابًا إلى أوروبا.

وقال إنه حال اضطرار السفن المحملة بالبضائع الواردة إلى مصر للدوران عبر طريق رأس الرجاء الصالح” فسيتأثر الوضع سلبًا بالتأكيد، خاصة وأن هذا الطريق يعاني من مخاطر أعلى بكثير مقارنة بالبحر الأحمر، هذا بالإضافة إلى مشكلات القرصنة المتعددة في منطقة غرب أفريقيا، وتحديدًا عند دولتي نيجيريا والكاميرون، ما يستدعي زيادة تكاليف التأمين.

وذكر علما، أن الدول المصدرة، والمستفيدة من حركة التجارة مع مصر، ستجد حلولًا سريعة، خاصة وأن الخطوط الملاحية لن تتحمل السفر عبر “الرجاء الصالح” كثيرًا، إذ أنها قد تعطل حركة التجارة العالمية جراء ارتفاع تكاليف البضائع في وقت يعاني في المستهلك من نسبة تضخم كبيرة.

الخطوط الملاحية لن تتحمل السفر عبر الرجاء الصالح كثيرًا

وأظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، تباطؤ معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن إلى 34.6% في نوفمبر الماضي، انخفاضا من 35.8% في أكتوبر السابق له.

وقال العضو المنتدب للشركة القابضة للتأمين، محمد مهران، لـ”العربية Business ” إن الأخطار الاقتصادية تتزايد جراء ما يحدث في البحر الأحمر، ولا يمكن للسفن المحملة بالبضائع المصرية أن تدخل عبر باب المندب نظرًا لأنها منطقة أصبحت شديدة الخطورة، ولا طريق أماها سوى الدوران عبر “الرجاء الصالح”.

وذكر مهران، أن تكلفة التأمين على البضائع المسافرة عبر طريق رأس الرجاء الصالح حاليا ستكون أقل من التأمين على البضائع التي ستجازف بالمرور عبر البحر الأحمر قائلًا: “في الأيام دي بس، ودا لأن المخاطر في الرجاء الصالح معروفة وتمت مراعاتها مسبقا .

أوضح لـ”العربية Business ” أن المشكلة الكبيرة ليست في تكلفة التأمين بل في الشحن، فالخطوط الملاحية ستضع أعباء الشحن الجديدة على البضائع، وبالتالي ستصل إلى المستهلكين، ولن تتحملها مصر وحدها بل ستصل إلى المستهلك العالمي عبر موجة تضخمية جديدة حال استمرار الوضع الحالي لفترة طويلة.

ارتفاع تكلفة التأمين بصورة كبيرة بسبب توترات البحر الأحمر

أشار إلى ارتفاع التكلفة بصورة كبيرة بسبب الأحداث، خاصة وأن “باب المندب” يستوعب نحو 22 ألف سفينة سنويًا أو ما يمثل 10% من التجارة العالمية تُقدر قيمتها بنحو 700 مليار دولار سنويًا.

أوضح أن التأمين على السفن يضم 3 أصناف، وهي التأمين على الحمولة، والسفينة نفسها، وخطر المسئوليات، وفي كل الأحوال يتم التأمين ضد الأخطار البحرية، لكن يوجد تأمين خاص ضد الحروب كتأمين الطيران، وقدر قيمة التأمين على السفن المتوسطة بـ50 مليون دولار، في حين ربما تصل قيمة التأمين على الحمولة حتى 100 مليون دولار.