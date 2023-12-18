التموين والبنك الزراعي يوقعان برتوكول تعاون لتمويل مشروع…

دبي - احمد فتحي في الاثنين 18 ديسمبر 2023 07:12 مساءً - إسلام سالم _ وقع الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، وعلاء فاروق رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري برتوكول تعاون لتوفير التمويل اللازم لمشروع ورشتى والخاص بدعم ورش المشغولات الذهبية.

المصيلحي: المشروع يدعم ورش ومصانع المشغولات الذهبية.. والمرحلة الأولى تضم 50 ورشة بشكل مبدئي

وأكد المصيلحي أن الهدف من هذا المشروع هو الحفاظ على دعم وتنمية وزيادة حجم أعمال ورش المشغولات الذهبية والمحافظة علي العمالة الفنية الماهرة بها، مشيرا إلى أن تلك الورش تساهم فى إمداد مدينة الذهب بالعمالة الماهرة في المدي القريب، وتساهم فى خلق فرص عمل للشباب.

وأضاف أن المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر في هذا المجال تتكامل مع فكرة إنشاء مدراس ومراكز تدريب متخصصة في الذهب بمدينة الذهب، مع وجود مركز تكنولوجى لدعم وامداد هذه الورش وتلك الصناعة بالآلات والمعدات ويعيد مصر إلى الصدارة كما كان قديماً.

من جانبه أكد علاء فاروق رئيس مجلس ادارة البنك الزراعى المصرى أن البنك سيساهم فى تمويل ورش الذهب باعتبارها واحدة من المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر موضحا أن تمويل مشروع ورشتى سوف يكون بقيمة مليون جنية كبداية.

علاء فاروق: البنك يمول كل ورشة تنطبق عليها الشروط بقيمة مليون جنيه

وقال فاروق، إن نجاح المشروع سيساعد في زيادة حجم أعمال ورش الذهب والمجوهرات وتقليل فاتورة الاستيراد من الخارج لهذا المنتج الهام، مشددا أن البنك مستعد لتمويل الورش والمصانع العاملة في هذا النشاط باعتبارها واحدة من الصناعات الهامة بقيم مالية وتمويلية كبيرة بشرط استيفاء كافة الشروط المالية والائتمانية ودراسات الجدوي اللازمة.

وأشار رئيس مصلحة دمغ المصوغات والموازين، اللواء أحمد سليمان، إلى أن هناك مجموعة من المستندات والإجراءات التي سيتم الإعلان عنها وسوف يتقدم بها الراغبين في الحصول علي التمويل ومنها بطاقة ضريبية وسجل تجارى ورخصة مزاولة المهنة والصادرة من المصلحة ومعاينة موقع الورشة لتبدأ بعدها اللجان الفنية والمالية بمراجعة كافة الشروط والمستندات لبدء التمويل للورش.

وقال المتحدث الرسمى للوزارة أحمد كمال أن المصيلحي وجه بعقد الاجتماعات الخاصة بالمشروع من الأربعاء الجارى، موضحا أن مشروع ورشتى سيساهم فى تشغيل عدد كبير من الشباب وسوف يحافظ على هذه الصناعة الهامة.

وأشار إلى أن توجيهات المصيلحي شملت تذليل جميع العقبات امام المتقدمين للمشروع كما حدث فى مشروع جمعيتي، مضيفا أن الإدارة التنفيذية بوحدة إدارة المشروعات بوزارة التموين سوف تقوم بالتعاون مع كافة الجهات المعنية لضمان تحقيق المستهدف من هذا المشروع.