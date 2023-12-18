إيفرجرين التايوانية توقف الشحن إلى إسرائيل وتعلق المرور…

دبي - احمد فتحي في الاثنين 18 ديسمبر 2023 07:12 مساءً - – قالت شركة شحن الحاويات التايوانية إيفرجرين اليوم الاثنين، إنها قررت التوقف مؤقتا عن قبول البضائع الإسرائيلية بأثر فوري وأصدرت تعليمات لسفن الحاويات التابعة لها بتعليق الملاحة عبر البحر الأحمر حتى إشعار آخر.

وأضافت إيفرجرين أن السفن الموجودة في الخدمات الإقليمية لموانئ البحر الأحمر ستبحر إلى المياه الآمنة القريبة وتنتظر إشعارا آخر.

وأشارت أنه سيتم إعادة توجيه سفن الحاويات التي من المقرر أن تمر عبر البحر الأحمر حول رأس الرجاء الصالح لمواصلة رحلاتها إلى الموانئ.

ومساء أمس الأحد أعلن رئيس هيئة قناة السويس الفريق أسامة ربيع عن تحول 55 سفينة للعبور عبر طريق رأس الرجاء الصالح خلال الفترة من 19 نوفمبر وحتى الأحد 17 ديسمبر.