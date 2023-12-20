المؤتمر الخامس لجريدة دوت الخليج.. عمرو البطريق: الأجانب استحوذوا…

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 20 ديسمبر 2023 06:14 مساءً - فريق دوت الخليج .. قال المهندس عمرو البطريق العضو المنتدب لشركة أوراسكوم للمناطق الصناعية، إن معدل النمو في جذب الاستثمارات خلال 4 سنوات الماضية سجل 75% للأجانب و25% للمصريين في مناطق قناة السويس.

وأضاف البطريق خلال فاعليات الجلسة الثانية من المؤتمر الخامس لجريدة دوت الخليج، والذي يعقد تحت عنوان ” استثمار الطاقات الكامنة”، أن الاستثمارات الهندية والصينية واليابانية ارتفعت خلال الفترة الماضية بهدف تصنيع منتجاتهم في مصر للتفوق على الاستثمارات الأوروبية والخليجية.

وأكد العضو المنتدب لشركة أوراسكوم للمناطق الصناعية، أن أزمات نقص النقد الأجنبي التي مرت بها مصر انعكست إيجابيا على بعض المستثمرين وشجعتهم على إعادة تدوير استثمارهم وبناء مصانع داخل الدولة، لتجنب تحويل الأرباح إلى دولار في ضوء التغيير الحاصل في سعر الصرف.

وأشار المهندس عمرو البطريق أن مصر تحتاج بقوة للتسويق الجيد لجذب الاستثمارات الأجنبية في ظل توقيع الدولة للعديد من اتفاقيات التجارة الحرة مع الكثير من بلاد العالم.