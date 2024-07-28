إقبال كبير على اختبارات القدرات بكلية الفنون الجميلة جامعة حلوان

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 28 يوليو 2024 05:25 مساءً - شهدت كلية الفنون الجميلة بجامعة حلوان إقبالاً كبيراً من طلاب الثانوية العامة 2024 في ثاني أيام اختبارات القدرات. حيث تقدم اليوم 702 طالب وطالبة لأداء الاختبارات.

وتجري الاختبارات وسط إجراءات احترازية ووقائية مشددة، حفاظاً على صحة وسلامة جميع المشاركين، تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، والدكتور عمرو سامي عميد الكلية.

وصرح الدكتور عمرو سامي، عميد كلية الفنون الجميلة بجامعة حلوان، أن الهدف من هذه الاختبارات هو تقييم المهارات الأساسية للطلاب في مجالات الفنون والعمارة، وذلك لاختيار الطلاب الأكثر استعداداً وموهبة لهذه التخصصات الدقيقة.

وقد أوضحت الدكتورة امنية يحيي وكيل الكلية ان اليوم تقدم لأداء اختبارات القدرات 472 طالباً في تخصص الفنون و230 طالباً في تخصص العمارة.

وتتضمن اختبارات تخصص الفنون قياس قدرات الطلاب على التخيل، وإدراك النسب السليمة للجسم البشري، وتنظيم الأفكار والأشكال، مع التركيز على التوافق اللوني والظل والنور. أما اختبارات تخصص العمارة، فتركز على قياس القدرة على التصميم المعماري والإلمام بقواعد المنظور.

وحددت اللجنة العليا للقدرات شروط النجاح بحصول الطالب على نسبة 60٪ من إجمالي درجات الاختبارات. ففي تخصص الفنون، تشمل الاختبارات الرسم والتصميم الابتكاري، بينما في تخصص العمارة، تتضمن الرسم المعماري والتشكيل والابتكار.

يذكر أن هذه الاختبارات تعد خطوة أساسية للالتحاق بكلية الفنون الجميلة، حيث تهدف إلى اختيار الطلاب الذين يمتلكون المهارات والقدرات اللازمة للنجاح في هذه المجالات الإبداعية.