مال وأعمال

الذهب يصعد لأعلى مستوى في 3 أسابيع عند التسوية

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر الذهب يصعد لأعلى مستوى في 3 أسابيع عند التسوية من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الخميس 28 ديسمبر 2023 12:14 مساءً - وكالات – صعد الذهب إلى أعلى مستوياته في ثلاثة أسابيع، اليوم الأربعاء، مع إقبال المتعاملين على شراء السبائك ذات العائد الصفري تحسبا لخفض أسعار الفائدة الأمريكية العام المقبل، في حين دعم انخفاض الدولار وعوائد السندات الأسعار أيضا.

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وارتفع السعر الفوري للذهب 0.5% إلى 2076.45 دولار للأونصة، وهو أعلى مستوياته منذ الرابع من ديسمبر.

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وفي طريقه لتحقيق ما يقرب من 14% في عام 2023، إذا استمرت المكاسب. وارتفع سعر التسوية في العقود الأمريكية الآجلة للذهب 1.1% إلى 2093.10 دولار.

وسجل مؤشر الدولار أدنى مستوى في 5 أشهر، ويتجه نحو أول انخفاض سنوي له منذ 2020، مما يجعل الذهب أكثر جاذبية للمشترين الأجانب. كما لامست عوائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات أدنى مستوياتها منذ 24 يوليو.

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قالت جمعية سوق السبائك في لندن إن مؤشر سعر الذهب في لندن ارتفع إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 2069.40 دولارًا للأونصة، متجاوزًا الرقم القياسي السابق المسجل في أغسطس 2020.

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وقال بوب هابركورن، كبير استراتيجيي السوق في RJO Futures: “مع دخول العام الجديد، يبدو أن الموضوع من البنوك المركزية في جميع أنحاء العالم هو أن أسعار الفائدة المنخفضة قادمة ومع ذلك، لن يكون للذهب سوى اتجاه صعودي ليذهب هنا”.

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من المقرر أن يبدأ الاحتياطي الفدرالي العام الجديد بأدلة جديدة على أن ضغوط الأسعار في الولايات المتحدة تتراجع بقوة، حيث تمثل البيانات الأسبوع الماضي المرة الأولى منذ مارس 2021 التي يكون فيها مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي السنوي أقل من 3%.

عززت بيانات التضخم الباردة التوقعات بخفض سعر الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي في مارس، حيث يتوقع المتداولون الآن فرصة بنسبة 90% تقريبًا، وفقًا لأداة CME FedWatch.

يؤدي انخفاض أسعار الفائدة إلى تقليل تكلفة الفرصة البديلة لحيازة السبائك التي لا تدر عائدا.

وربحت الفضة 0.1% إلى 24.225 دولار للأونصة، بينما ارتفع البلاتين 1.7% إلى أعلى مستوى في ستة أشهر عند 994.91 دولار.

ونزل البلاديوم 2.1% إلى 1149.30 دولارا للأونصة، متأهبا لأسوأ عام له منذ 2008 إذا استمرت الخسائر.

 

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مريم الجابري

مريم الجابري

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