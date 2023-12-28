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نعرض لكم الان تفاصيل خبر خطاب ملكي: السعودية تعمل على دعم استقرار وتوازن أسواق النفط… من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الخميس 28 ديسمبر 2023 01:16 مساءً - – قالت وكالة الأنباء السعودية الرسمية يوم الأربعاء نقلا عن الخطاب الملكي السنوي لمجلس الشورى إن المملكة “تعمل ضمن استراتيجيتها للطاقة ودورها القيادي في ضمان استقرار الاقتصاد العالمي وأسواق الطاقة، على دعم استقرار وتوازن أسواق النفط العالمية”.
وأضافت “يتجلى ذلك في دورها المحوري في تأسيس واستمرار اتفاق مجموعة أوبك+ نتيجة مبادراتها الهادفة إلى تسريع استقرار الأسواق واستدامة إمداداتها، وكذلك حرص المملكة على تنمية واستثمار جميع موارد الطاقة التي تتمتع بها”.
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