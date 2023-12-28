مال وأعمال

ميرسك توجه أغلب سفن الحاويات للمرور عبر قناة السويس

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر ميرسك توجه أغلب سفن الحاويات للمرور عبر قناة السويس من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الخميس 28 ديسمبر 2023 09:14 مساءً - – أظهر جدول تشغل لشركة الشحن الدنمركية ميرسك اطلعت عليه اليوم الخميس، أن الشركة ستسير جميع سفن الحاويات التي تبحر بين آسيا وأوروبا تقريبا عبر قناة السويس من الآن فصاعدا بينما ستحول مسار عدد قليل منها فقط حول أفريقيا.

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وتوقفت شركات الشحن الكبرى ومن بينها ميرسك وهاباج لويد عن استخدام طرق البحر الأحمر وقناة السويس في وقت سابق من هذا الشهر بعد أن بدأت جماعة الحوثي اليمنية استهداف السفن مما أدى إلى تعطل التجارة العالمية.

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وبدلا من ذلك، قامت الشركات بتغيير مسار السفن حول أفريقيا عبر رأس الرجاء الصالح لتجنب الهجمات، وفرضت رسوما إضافية على العملاء مما أضاف أياما أو أسابيع إلى الوقت الذي يستغرقه نقل البضائع من آسيا إلى أوروبا والساحل الشرقي لأمريكا الشمالية.

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لكن ميرسك قالت في 24 ديسمبر إنها تستعد للعودة إلى البحر الأحمر، مشيرة إلى نشر عملية عسكرية بقيادة الولايات المتحدة لحماية السفن، وأصدرت يوم الأربعاء جداول تظهر أن السفن متجهة إلى قناة السويس في الأسابيع المقبلة.

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ويمر ما يقرب من ثلث شحنات سفن الحاويات العالمية في قناة السويس، ومن المتوقع أن تكلف إعادة توجيه السفن حول الطرف الجنوبي لأفريقيا ما يصل إلى مليون دولار إضافية من الوقود لكل رحلة ذهابا وإيابا بين آسيا وشمال أوروبا.

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وقالت ميرسك إن جميع الجداول الزمنية تظل عرضة للتغيير بناء على خطط طوارئ محددة قد يتم وضعها خلال الأيام المقبلة.

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سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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