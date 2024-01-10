مال وأعمال

مديرة صندوق النقد الدولي تجتمع مع مسؤولين مصريين في واشنطن

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر مديرة صندوق النقد الدولي تجتمع مع مسؤولين مصريين في واشنطن من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الأربعاء 10 يناير 2024 12:14 صباحاً - – قال متحدث باسم صندوق النقد الدولي إن كريستالينا جورجيفا، مديرة الصندوق ستجتمع اليوم الثلاثاء مع مسؤولين مصريين أثناء زيارتهم لواشنطن وسط محادثات مستمرة حول مساعدة تمويلية إضافية لمصر.

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وقالت وزارة الخزانة الأمريكية يوم الاثنين إن الوزيرة جانيت يلين ستجتمع أيضا مع مسؤولين ماليين مصريين بارزين يوم الثلاثاء في واشنطن.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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