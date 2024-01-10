مديرة صندوق النقد الدولي تجتمع مع مسؤولين مصريين في واشنطن

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 10 يناير 2024 12:14 صباحاً - – قال متحدث باسم صندوق النقد الدولي إن كريستالينا جورجيفا، مديرة الصندوق ستجتمع اليوم الثلاثاء مع مسؤولين مصريين أثناء زيارتهم لواشنطن وسط محادثات مستمرة حول مساعدة تمويلية إضافية لمصر.

وقالت وزارة الخزانة الأمريكية يوم الاثنين إن الوزيرة جانيت يلين ستجتمع أيضا مع مسؤولين ماليين مصريين بارزين يوم الثلاثاء في واشنطن.