انخفاض مؤشر أسعار المستهلكين في الصين 0.3% ديسمبر الماضي

دبي - احمد فتحي في الجمعة 12 يناير 2024 06:14 مساءً - شينخوا_ انخفض مؤشر أسعار المستهلكين الصيني، وهو مقياس رئيسي للتضخم، بنسبة 0.3% على أساس سنوي في ديسمبر 2023، حسبما أظهرت بيانات رسمية صادرة عن الهيئة الوطنية للإحصاء اليوم الجمعة.

وتراجع الانخفاض عن نظيره المسجل بنسبة 0.5% على أساس سنوي في نوفمبر العام الماضي، وفقا للبيانات.

وعزت دونغ لي جيوان، إحصائية في الهيئة، تراجع الانخفاض إلى الموجة الباردة والطلب الاستهلاكي القوي قبل عطلة رأس السنة الجديدة.

وانخفضت أسعار المواد الغذائية بنسبة 3.7% على أساس سنوي في ديسمبر المنصرم.

وارتفعت أسعار المواد غير الغذائية بنسبة 0.5% على أساس سنوي، ما أدى إلى رفع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 0.38 نقطة مئوية.

وأشارت الهيئة إلى أن مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي ارتفع، بعد خصم أسعار الأغذية والطاقة، بنسبة 0.6% على أساس سنوي في الشهر الماضي، ما يحافظ على زيادة معتدلة.

وعلى أساس شهري، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 0.1% في ديسمبر الماضي مقارنة بالشهر الأسبق، ما عكس الانخفاض المسجل في نوفمبر من العام الماضي، البالغ نسبته 0.5%.

وبحسب الهيئة، ففي عام 2023، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين في البلاد بنسبة 0.2%.

وكشفت بيانات اليوم الجمعة عن انخفاض مؤشر أسعار المنتجين بالصين، الذي يقيس تكاليف السلع عند بوابة المصنع، بنسبة 2.7% على أساس سنوي خلال ديسمبر الماضي.

وعلى أساس سنوي، انخفض مؤشر أسعار المنتجين في عام 2023 بنسبة 3% مقارنة بعام 2022.