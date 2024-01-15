هاباج لويد للشحن ستتجنب الإبحار في البحر الأحمر حتى 22 يناير

دبي - احمد فتحي في الاثنين 15 يناير 2024 07:15 مساءً - – قالت شركة هاباج لويد للشحن الألمانية اليوم الاثنين، في تحديث لها عن تأثير هجمات الحوثيين على السفن، إن الوضع في البحر الأحمر لم يتغير.

وقالت الشركة في بيان على موقعها الإلكتروني “سنعيد تقييم الوضع يوم الاثنين 22 يناير”.

وكانت شركة هاباج لويد قد قالت في وقت سابق، إنها ستواصل تغيير مسار سفنها بعيدا عن قناة السويس والاتجاه إلى رأس الرجاء الصالح لأسباب أمنية.

وقال المتحدث باسم خامس أكبر شركة للشحن بالحاويات في العالم ردا على استفسار “نراقب الوضع عن كثب كل يوم، لكننا سنواصل تحويل مسار سفننا حتى التاسع من يناير”.

وأضاف أن الشركة ستقرر في ذلك اليوم ما إذا كانت ستواصل تغيير مسار السفن أم لا.

وتحاول هاباج لويد، شأنها شأن منافساتها، تجنب الملاحة في البحر الأحمر منذ شرعت جماعة الحوثي اليمنية في استهداف السفن التجارية، مما عطل التجارة العالمية.

وكانت إحدى سفن الشركة تعرضت لهجوم بالقرب من اليمن في 15 ديسمبر.