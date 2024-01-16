مال وأعمال

النفط يغلق منخفضا رغم استمرار الصراع في الشرق الأوسط

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر النفط يغلق منخفضا رغم استمرار الصراع في الشرق الأوسط من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 16 يناير 2024 03:14 مساءً - – أغلقت أسعار النفط على ارتفاع طفيف يوم الاثنين إذ أدى التأثير المحدود لصراع الشرق الأوسط على إنتاج الخام إلى عمليات بيع لجني أرباح بعدما ارتفع خاما النفط القياسيان، برنت وغرب تكساس الوسيط الأمريكي، اثنين بالمئة الأسبوع الماضي.

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وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 14 سنتا بما يعادل 0.2% تقريبا لتبلغ عند التسوية 78.15 دولار للبرميل، وهبط خام غرب تكساس 38 سنتا أو نحو 0.5% إلى 72.30 دولار.

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وابتعد العديد من ملاك الناقلات عن البحر الأحمر وغيرت عدة ناقلات مسارها يوم الجمعة بعد أن نفذت الولايات المتحدة وبريطانيا ضربات عبر البحر والجو على أهداف للحوثيين في اليمن بعد هجمات الجماعة المتحالفة مع إيران على سفن.

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وقال تاماس فارجا من بي.في.إم للوساطة النفطية “إدراك أن إمدادات النفط لم تتأثر سلبا دفع المتعاملين الذين استفادوا من ارتفاع الأسعار الأسبوع الماضي إلى جني الأرباح، مع تزايد حركة الهبوط إلى حد ما بسبب ارتفاع الدولار قليلا”.

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وفي ليبيا، هدد المحتجون على الفساد بإغلاق منشأتين أخريين للنفط والغاز بعد إغلاق حقل الشرارة الذي ينتج 300 ألف برميل يوميا في السابع من يناير.

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أحمد ابراهيم

أحمد ابراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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