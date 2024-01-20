مال وأعمال

مبيعات التجزئة البريطانية تتراجع لأدنى مستوياتها منذ مايو…

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/8
  • 2/8
  • 3/8
  • 4/8
  • 5/8
  • 6/8
  • 7/8
  • 8/8

نعرض لكم الان تفاصيل خبر مبيعات التجزئة البريطانية تتراجع لأدنى مستوياتها منذ مايو… من قسم مال واعمال

Amer Group 01-2024
aiBANK

دبي - احمد فتحي في السبت 20 يناير 2024 05:13 مساءً - سي إن بي سي_ تراجعت مبيعات التجزئة البريطانية بأكبر وتيرة في نحو 3 سوات خلال الشهر الماضي، وهو ما رفع احتمالية دخول الاقتصاد البريطاني في حالة ركود.

predco_adv_2021

ووفقاً للبيانات الصادرة اليوم الجمعة، تراجعت مبيعات التجزئة البريطانية 3.2% في ديسمبر على أساس شهري، وهي أكبر وتيرة منذ يناير 2021، كما أنه أقل مستوى منذ مايو 2020.

 

E-Bank
BonatMisr

كما أن المستويات المسجلة للشهر الماضي كانت أقل من توقعات المحللين التي أشارت إلى انخفاض بنحو 0.5%.

ووفقاً للتقرير، من المتوقع أن تخصم مبيعات التجزئة 0.04% من الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد البريطاني في الربع الرابع. وكان الاقتصاد قد انكمش 0.1% في الربع الثالث.

HapiSalonWhite

Bank-misr-adv-new

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مبيعات التجزئة البريطانية تتراجع لأدنى مستوياتها منذ مايو… على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

أحمد ابراهيم

أحمد ابراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

Advertisements

قد تقرأ أيضا