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نعرض لكم الان تفاصيل خبر مبيعات التجزئة البريطانية تتراجع لأدنى مستوياتها منذ مايو… من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في السبت 20 يناير 2024 05:13 مساءً - سي إن بي سي_ تراجعت مبيعات التجزئة البريطانية بأكبر وتيرة في نحو 3 سوات خلال الشهر الماضي، وهو ما رفع احتمالية دخول الاقتصاد البريطاني في حالة ركود.
ووفقاً للبيانات الصادرة اليوم الجمعة، تراجعت مبيعات التجزئة البريطانية 3.2% في ديسمبر على أساس شهري، وهي أكبر وتيرة منذ يناير 2021، كما أنه أقل مستوى منذ مايو 2020.
كما أن المستويات المسجلة للشهر الماضي كانت أقل من توقعات المحللين التي أشارت إلى انخفاض بنحو 0.5%.
ووفقاً للتقرير، من المتوقع أن تخصم مبيعات التجزئة 0.04% من الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد البريطاني في الربع الرابع. وكان الاقتصاد قد انكمش 0.1% في الربع الثالث.
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