عدد زوار برج إيفل في 2023 يتخطى مستويات ما قبل كورونا

دبي - احمد فتحي في السبت 20 يناير 2024 08:13 مساءً - وكالات – استقطب برج إيفل، أشهر معالم باريس السياحية، 6.3 ملايين زائر في عام 2023، وهو عدد أكبر مما سجله عام 2019 قبل جائحة كوفيد، حسبما أعلنت الشركة المشغلة للموقع الجمعة.

وخلال العام الماضي، الذي شهد زيادة في معدلات الارتياد بنسبة 8% مقارنة بعام 2022، “تميز بسلسلة تكريمات لغوستاف إيفل بمناسبة الذكرى المئوية لوفاته” و”إقامة خدمات جديدة” مثل الجولات المصحوبة بمرشدين سياحيين أو مطاعم يديرها طهاة كبار بينهم فريديريك أنتون وتييري ماركس، على ما أكدت الشركة في بيان.

واضطر برج ايفل الذي استقطب ما يصل إلى 7 ملايين زائر في عام 2014 و6.2 مليون آخرين في عام 2019، إلى الإغلاق من منتصف مارس حتى نهاية يونيو 2020، خلال فترة الحجر الأولى المرتبطة بالجائحة، ثم مرة أخرى من نهاية أكتوبر 2020 وحتى منتصف يوليو 2021.

وأعيد افتتاح المعلم لمدة خمسة أشهر ونصف الشهر في عام 2021، واستقبل 2.1 مليون زائر في ذلك العام.

ولا يزال الفرنسيون أبرز الزوار لهذا المعلم الباريسي بنسبة بلغت 18.9%، يليهم السياح من أميركا الشمالية بنسبة بلغت 18%، وخصوصاً من الولايات المتحدة بنسبة 13.2%.

ويمثل الأوروبيون، باستثناء الفرنسيين، 44% من الزوار، فيما ناهزت نسبتهم 40% في 2019.

ويحتل الألمان الصدارة بنسبة 7.8%، يليهم البريطانيون بنسبة 6.8 % والإسبان بنسبة 6.4%.

ويُسجل الاتجاه نفسه في المتاحف الباريسية الكبرى.

ومع معارض استثنائية وشهية فاقمتها القيود خلال الأزمة الصحية، شهدت هذه المواقع أرقاماً تاريخية في معدلات الارتياد، مثل متحف أورسيه، مع عودة إلى مستويات عام 2019.