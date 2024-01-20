مال وأعمال

عدد زوار برج إيفل في 2023 يتخطى مستويات ما قبل كورونا

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/8
  • 2/8
  • 3/8
  • 4/8
  • 5/8
  • 6/8
  • 7/8
  • 8/8

نعرض لكم الان تفاصيل خبر عدد زوار برج إيفل في 2023 يتخطى مستويات ما قبل كورونا من قسم مال واعمال

Amer Group 01-2024
aiBANK

دبي - احمد فتحي في السبت 20 يناير 2024 08:13 مساءً - وكالات – استقطب برج إيفل، أشهر معالم باريس السياحية، 6.3 ملايين زائر في عام 2023، وهو عدد أكبر مما سجله عام 2019 قبل جائحة كوفيد، حسبما أعلنت الشركة المشغلة للموقع الجمعة.

predco_adv_2021

وخلال العام الماضي، الذي شهد زيادة في معدلات الارتياد بنسبة 8% مقارنة بعام 2022، “تميز بسلسلة تكريمات لغوستاف إيفل بمناسبة الذكرى المئوية لوفاته” و”إقامة خدمات جديدة” مثل الجولات المصحوبة بمرشدين سياحيين أو مطاعم يديرها طهاة كبار بينهم فريديريك أنتون وتييري ماركس، على ما أكدت الشركة في بيان.

E-Bank

واضطر برج ايفل الذي استقطب ما يصل إلى 7 ملايين زائر في عام 2014 و6.2 مليون آخرين في عام 2019، إلى الإغلاق من منتصف مارس حتى نهاية يونيو 2020، خلال فترة الحجر الأولى المرتبطة بالجائحة، ثم مرة أخرى من نهاية أكتوبر 2020 وحتى منتصف يوليو 2021.

وأعيد افتتاح المعلم لمدة خمسة أشهر ونصف الشهر في عام 2021، واستقبل 2.1 مليون زائر في ذلك العام.

HapiSalonWhite

ولا يزال الفرنسيون أبرز الزوار لهذا المعلم الباريسي بنسبة بلغت 18.9%، يليهم السياح من أميركا الشمالية بنسبة بلغت 18%، وخصوصاً من الولايات المتحدة بنسبة 13.2%.

BonatMisr

ويمثل الأوروبيون، باستثناء الفرنسيين، 44% من الزوار، فيما ناهزت نسبتهم 40% في 2019.

ويحتل الألمان الصدارة بنسبة 7.8%، يليهم البريطانيون بنسبة 6.8 % والإسبان بنسبة 6.4%.

ويُسجل الاتجاه نفسه في المتاحف الباريسية الكبرى.

ومع معارض استثنائية وشهية فاقمتها القيود خلال الأزمة الصحية، شهدت هذه المواقع أرقاماً تاريخية في معدلات الارتياد، مثل متحف أورسيه، مع عودة إلى مستويات عام 2019.

Bank-misr-adv-new

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عدد زوار برج إيفل في 2023 يتخطى مستويات ما قبل كورونا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا