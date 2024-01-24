الصين ترفع وارداتها من معدات تصنيع الرقائق إلى 40 مليار…

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 24 يناير 2024 02:10 مساءً - العربية نت _ قفزت واردات الصين من آلات صناعة الرقائق العام الماضي مع قيام الشركات بزيادة الاستثمار في محاولة للالتفاف على الجهود التي تقودها الولايات المتحدة لتقييد صناعة أشباه الموصلات في البلاد.

وارتفعت واردات الآلات المستخدمة لصنع رقائق الكمبيوتر بنسبة 14% في عام 2023 إلى ما يقرب من 40 مليار دولار – وهو ثاني أكبر مبلغ من حيث القيمة على الإطلاق في البيانات التي تعود إلى عام 2015، وفقاً لحسابات “بلومبرج” بناءً على بيانات الجمارك الرسمية.

وجاءت هذه الزيادة على الرغم من انخفاض إجمالي الواردات بنسبة 5.5% العام الماضي، مما يؤكد الأهمية التي توليها الحكومة الصينية وصناعة الرقائق في البلاد لتحقيق الاكتفاء الذاتي.

وتستثمر شركات الرقائق الصينية بسرعة في مصانع أشباه الموصلات الجديدة لمحاولة تطوير قدرات البلاد والتغلب على ضوابط التصدير التي تفرضها الولايات المتحدة وحلفاؤها. هذه القيود تجعل من الصعب على الشركات الصينية الوصول إلى الآلات اللازمة لصنع أقوى الرقائق – وتبطئ تطور قطاع التكنولوجيا الفائقة في الصين، الذي يُنظر إليه على أنه تهديد للولايات المتحدة.

وارتفعت واردات الصين من هولندا العام الماضي قبل فرض ضوابط التصدير الجديدة، الأمر الذي سيحد من قدرة شركات مثل Semiconductor Manufacturing International Corp على الحصول على أحدث الآلات.

وفي ديسمبر، قفزت واردات معدات الطباعة الحجرية من هولندا بنسبة 1000% تقريباً عن العام السابق لتصل إلى 1.1 مليار دولار مع اندفاع الشركات للشراء قبل بدء القيود الهولندية هذا الشهر.

وحتى قبل دخول هذه القيود حيز التنفيذ، ألغت شركة ASML Holding NV الهولندية شحنات بعض أحدث أجهزتها إلى الصين بناءً على طلب الحكومة الأميركية، حسبما ذكرت بلومبرج في وقت سابق من هذا الشهر.

وجاءت عمليات الإلغاء قبل أسابيع من دخول حظر التصدير على معدات صناعة الرقائق المتطورة حيز التنفيذ.