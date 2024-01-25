شركة مصرية هندية لإقامة وتشغيل مصنع لرفع تركيز خام الفوسفات

دبي - احمد فتحي في الخميس 25 يناير 2024 12:14 صباحاً - دوت الخليج – وقعت شركة النصر للتعدين، التابعة للقابضة للصناعات المعدنية، اتفاقية ثلاثية للاستثمار مع شركة “ويلسون” الهندية ومجموعة “الصافي” المصرية؛ لتأسيس شركة يكون غرضها الأساسي إقامة وتشغيل مصنع لرفع تركيز خام الفوسفات ليدخل في صناعات جديدة.

وأوضح بيان لوزارة قطاع الأعمال العام أن هذه الاتفاقية تأتي في إطار في إطار السياسة العامة واستراتيجية العمل وخطة التطوير والتحديث وإعادة التشغيل والتي تشمل تعظيم عوائد الموارد الطبيعية وحسن استغلالها وإحلال المنتج المحلي وتوطين الصناعة ونقل التكنولوجيا الحديثة، وتحقيق القيمة المضافة من خلال استخدام الفرصة البديلة والصناعات التحويلية.

وقال الدكتور محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام إن الوزارة حريصة على العمل والتعاون مع القطاع الخاص والاستفادة من خبراته الإدارية وما يمتلكه من تكنولوجيا جديدة وموارد تمويلية ضخمة.

وأضاف أن هذا الحرص يشمل جميع أوجه التعاون والشراكات، وكذلك التخارج في إطار وثيقة سياسة ملكية الدولة، وأن هناك خريطة استثمارية واضحة بالمشروعات والقطاعات.

وأوضح أن هناك توجيها بفتح المجال وإتاحة المعلومات اللازمة أمام الشركات الخاصة لزيادة المشاركات والتعاون خاصة في القطاعات الإنتاجية في إطار التوجه العام بفتح المجال ومساعدة الاستثمار الخاص ليحتل مكانته الطبيعية في الاقتصاد القومي.

وأكد عصمت امتلاك مصر ثروات متنوعة تدعم الاقتصاد القومي وتحميه من التقلبات، مشيرًا إلى أهمية تغيير استراتيجية العمل من استخراج الخامات إلى التصنيع وتحقيق قيمة مضافة لتعظيم العوائد.

وأوضح أن مشروع زيادة تركيز خام الفوسفات يأتي في إطار استراتيجية الوزارة لتنمية وتعظيم الاستفادة من الخامات الطبيعة الاخرى التي تعمل بها العديد من الشركات التابعة.

وأضاف عصمت أن النصر للتعدين “شركة واعدة” بما تمتلكه من خبرات متراكمة منذ عام 1960، خاصة بعد الحصول على تراخيص لعدد 28 منجم جديد نتج عنها إطالة عمر الشركة، مشيرًا إلى أهمية الدراسات والأبحاث الجيولوجية لتحديد الاستثمارات والتوسع في إجراء عمليات حفر واستكشاف بمناطق جديدة لتطوير المناجم وفتح مناجم جديدة للإنتاج، بما يضمن توفير الخامات اللازمة للعديد من الصناعات خاصة الفوسفات لمصانع الأسمدة الحكومية والخاصة.