وزير التموين: مصر ستستورد حوالي 7 ملايين طن من القمح في 2024

دبي - احمد فتحي في السبت 27 يناير 2024 08:14 مساءً - – قال وزير التموين والتجارة الداخلية علي المصيلحي إن مصر ستستورد حوالي 7 ملايين طن من القمح في عام 2024.

وذكر أنه سيكون هناك تعليق مؤقت لطرح القمح فى البورصة السلعية بسبب المضاربة التي أدت إلى ارتفاع الأسعار.

وأشار إلى أن الوزارة ستستأنف طرحه مرة أخرى بالبورصة قريبا.

وقال في بيان إن الاحتياطي الاستراتيجي للقمح يكفي لمدة 4.2 شهر.