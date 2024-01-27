مال وأعمال

وزير التموين: مصر ستستورد حوالي 7 ملايين طن من القمح في 2024

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر وزير التموين: مصر ستستورد حوالي 7 ملايين طن من القمح في 2024 من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في السبت 27 يناير 2024 08:14 مساءً - – قال وزير التموين والتجارة الداخلية علي المصيلحي إن مصر ستستورد حوالي 7 ملايين طن من القمح في عام 2024.

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وذكر أنه سيكون هناك تعليق مؤقت لطرح القمح فى البورصة السلعية بسبب المضاربة التي أدت إلى ارتفاع الأسعار.

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وأشار إلى أن الوزارة ستستأنف طرحه مرة أخرى بالبورصة قريبا.

وقال في بيان إن الاحتياطي الاستراتيجي للقمح يكفي لمدة 4.2 شهر.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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