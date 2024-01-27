- 1/8
- 2/8
- 3/8
- 4/8
- 5/8
- 6/8
- 7/8
- 8/8
نعرض لكم الان تفاصيل خبر وزير التموين: مصر ستستورد حوالي 7 ملايين طن من القمح في 2024 من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في السبت 27 يناير 2024 08:14 مساءً - – قال وزير التموين والتجارة الداخلية علي المصيلحي إن مصر ستستورد حوالي 7 ملايين طن من القمح في عام 2024.
وذكر أنه سيكون هناك تعليق مؤقت لطرح القمح فى البورصة السلعية بسبب المضاربة التي أدت إلى ارتفاع الأسعار.
وأشار إلى أن الوزارة ستستأنف طرحه مرة أخرى بالبورصة قريبا.
وقال في بيان إن الاحتياطي الاستراتيجي للقمح يكفي لمدة 4.2 شهر.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وزير التموين: مصر ستستورد حوالي 7 ملايين طن من القمح في 2024 على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.