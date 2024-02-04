نعرض لكم الان تفاصيل خبر العلاقي للحاصلات: تصدير 2.5 طن منتجات زراعية بقيمة 15 مليار… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الأحد 4 فبراير 2024 06:14 مساءً - محمد أحمد _ أكد خالد مسعود، رئيس شركة العلاقي لتصنيع وتصدير الحاصلات الزراعية، أن قيمة صادرات القطاع تراوحت بين 14 و15 مليار دولار خلال 2023، حصيلة ما يقارب 2.5 مليون طن، منها 100 ألف طن لمنتج الفاصوليا فقط قيمتها 150 مليون دولار. هذا المحتوى للمشتركين فقط

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