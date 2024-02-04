نعرض لكم الان تفاصيل خبر اتحاد المقاولين: 100% متوسط ارتفاع أسعار المواد الخام خلال… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الأحد 4 فبراير 2024 06:14 مساءً - فاطمة أبوزيد _ أكد محمد عبدالرؤوف، أمين صندوق اتحاد مقاولي التشييد والبناء عضو لجنة التعويضات بوزارة الإسكان، أن التحديات التي تواجه شركات المقاولات تتمثل في ارتفاع أسعار المواد الخام اللازمة لتنفيذ المشروعات، والتي زادت بنسبة 100% خلال العام الحالي مقارنة بالعام الماضي. هذا المحتوى للمشتركين فقط

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