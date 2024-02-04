الصادرات الزراعية المصرية تسجل نحو 9 مليارات دولار في 2023

دبي - احمد فتحي في الأحد 4 فبراير 2024 11:08 مساءً - دوت الخليج – قال وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، السيد القصير، إن الصادرات الزراعية حققت “طفرة غير مسبوقة” في عام 2023، مسجلة نحو 9 مليارات دولار.

وأوضح القصير أن الصادرات الزراعية الطازجة بلغت نحو 7.4 مليون طن، بزيادة تقارب مليون طن عن عام 2022، وبقيمة إجمالية بلغت 3.7 مليار دولار، مضيفًا: “وهو رقم لم يتحقق في تاريخ الصادرات الزراعية المصرية”، مشيرا إلى أن قيمة الصادرات الزراعية المصنعة 5.1 مليار دولار.

ونوّه الوزير، في كلمة خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم، بأن مصر احتلت مصر المركز الأول عالميا في صادرات البرتقال والفراولة المجمدة للعام الثالث على التوالي.

وتابع: “وكان من بين أهم المنتجات الزراعية الطازجة التي صدّرت إلى الخارج: الموالح، بنحو مليوني طن، يليها البطاطس بحوالي 950 ألف طن ثم جاء البصل في المرتبة الثالثة بنحو 412 ألف طن، ثم بعض أصناف الخضر والفاكهة الأخرى”.

وأضاف أن الصادرات الزراعية المصرية شهدت تطورا كبيرا في العشر سنوات الأخيرة من 4 ملايين طن في 2014 إلى 7.44 مليون طن في 2023.

وأشار القصير إلى الاهتمام بقطاع الزراعة باعتباره ركيزة أساسية في الاقتصاد القومي، إذ تبلغ نسبة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي أكثر من 15% كما تعد الزراعة المصدر الرئيسي للدخل والتشغيل إذ يستوعب أكثر من 25% من القوى العاملة.

كما لفت إلى مساهمة قطاع الزراعة الملموسة في تعظيم الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية من خلال زيادة نسب الصادرات الزراعية الطازجة والمصنعة، وتوفير المواد الخام اللازمة للعديد من الصناعات الوطنية بما يسهم في تقليل فجوة الاستيراد، فضلا عن مسئوليته عن توفير الغذاء الآمن والصحي والمستدام.

نوّه بأن مصر نجحت في فتح 93 سوقا خلال العشرة سنوات، وأنها تصدر أكثر من 400 ‏سلعة زراعية إلى 160دولة.