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نعرض لكم الان تفاصيل خبر السيسي: وجهت الحكومة باتخاذ حزمة إجراءات اجتماعية عاجلة لدعم… من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الأربعاء 7 فبراير 2024 09:14 مساءً - دوت الخليج – قال الرئيس عبد الفتاح السيسي إنه وجّه الحكومة باتخاذ حزمة من الإجراءات الاجتماعية العاجلة التي تتضمن رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50%، ليصل إلى 6 آلاف جنيه شهريا؛ انطلاقا من واجب الدولة لدعم المواطن في ظل الظروف الراهنة.
وأضاف الرئيس على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: كما وجهت الحكومة بزيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية، بحد أدنى يتراوح بين 1000 إلى 1200 جنيه شهريا بحسب الدرجة الوظيفية، اعتبارا من الشهر المقبل.
السيسي يوجه بحزمة حماية عاجلة تشمل الأجور والمعاشات وحد الإعفاء الضريبي
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