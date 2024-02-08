نعرض لكم الان تفاصيل خبر العراق يدعو جازبروم الروسية لتطوير حقل الناصرية النفطي من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الخميس 8 فبراير 2024 10:11 صباحاً - – وافق مجلس الوزراء العراقي يوم الأربعاء على دعوة شركة جازبروم الروسية لتطوير حقل الناصرية النفطي في جنوب البلاد، وفقا لبيان حكومي. وقال مسؤولو الحقل إنه ينتج حاليا نحو 60 ألف برميل يوميا.

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