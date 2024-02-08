مال وأعمال

العراق يدعو جازبروم الروسية لتطوير حقل الناصرية النفطي

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر العراق يدعو جازبروم الروسية لتطوير حقل الناصرية النفطي من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الخميس 8 فبراير 2024 10:11 صباحاً - – وافق مجلس الوزراء العراقي يوم الأربعاء على دعوة شركة جازبروم الروسية لتطوير حقل الناصرية النفطي في جنوب البلاد، وفقا لبيان حكومي.

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وقال مسؤولو الحقل إنه ينتج حاليا نحو 60 ألف برميل يوميا.

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سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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