- 1/8
- 2/8
- 3/8
- 4/8
- 5/8
- 6/8
- 7/8
- 8/8
نعرض لكم الان تفاصيل خبر معيط: 190 مليار جنيه فائض أولي خلال العام المالي الجاري من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الخميس 8 فبراير 2024 02:13 مساءً - إسلام سالم _ قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن هروب الأموال من الأسواق الناشئة ألقى ضغوطا كبيرة على الدول النامية التي تحتاج للتمويل خلال السنوات الماضية.
وأضاف معيط، خلال المؤتمر السنوي للضرائب، أن الدولة الإفريقية بالكامل لم تنجو من التأثيرات الاقتصادية المتعلقة بالموجة التضخمية العالمية والحرب الروسية الأوكرانية التي أثرت على السياحة وواردات الغذاء.
وأكد وزير المالية، أن الأوضاع سواء في غزة أو منطقة باب المندب بالبحر الأحمر، فرضت علينا صعوبات ندركها جيدا ويجري التعامل معها.
تحسن مؤشر تكلفة التأمين على السندات المصرية بالسوق الدولية
وأوضح أن مؤشر تكلفة التأمين على السندات المصرية بالسوق الدولية تحسن بشكل كبير الفترة الماضية.
وأشار معيط إلى ترديد وتسويق بعض الأشخاص لأهوال سنراها خلال السنوات المقبلة، ولكن مصر منذ ستينيات القرن الماضي تواجه العديد من التحديات بشكل جيد، حيث تقوم بحل كل المشاكل في ظل استمرارها واقفة.
وشدد أن المالية العامة للدولة متماسكة حتى هذه اللحظة، فحتى أمس حققنا 190 مليار جنيه فائض أولي مقابل 33 مليار جنيه العام المالي الماضي.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر معيط: 190 مليار جنيه فائض أولي خلال العام المالي الجاري على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.