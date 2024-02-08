معيط: 190 مليار جنيه فائض أولي خلال العام المالي الجاري

دبي - احمد فتحي في الخميس 8 فبراير 2024 02:13 مساءً - إسلام سالم _ قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن هروب الأموال من الأسواق الناشئة ألقى ضغوطا كبيرة على الدول النامية التي تحتاج للتمويل خلال السنوات الماضية.

وأضاف معيط، خلال المؤتمر السنوي للضرائب، أن الدولة الإفريقية بالكامل لم تنجو من التأثيرات الاقتصادية المتعلقة بالموجة التضخمية العالمية والحرب الروسية الأوكرانية التي أثرت على السياحة وواردات الغذاء.

وأكد وزير المالية، أن الأوضاع سواء في غزة أو منطقة باب المندب بالبحر الأحمر، فرضت علينا صعوبات ندركها جيدا ويجري التعامل معها.

تحسن مؤشر تكلفة التأمين على السندات المصرية بالسوق الدولية

وأوضح أن مؤشر تكلفة التأمين على السندات المصرية بالسوق الدولية تحسن بشكل كبير الفترة الماضية.

وأشار معيط إلى ترديد وتسويق بعض الأشخاص لأهوال سنراها خلال السنوات المقبلة، ولكن مصر منذ ستينيات القرن الماضي تواجه العديد من التحديات بشكل جيد، حيث تقوم بحل كل المشاكل في ظل استمرارها واقفة.

وشدد أن المالية العامة للدولة متماسكة حتى هذه اللحظة، فحتى أمس حققنا 190 مليار جنيه فائض أولي مقابل 33 مليار جنيه العام المالي الماضي.