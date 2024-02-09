نعرض لكم الان تفاصيل خبر أسعار النفط ترتفع 3% بفعل مخاوف اتساع الصراع في الشرق الأوسط من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الجمعة 9 فبراير 2024 02:12 مساءً - _ ارتفعت أسعار النفط أكثر من 3 % بفعل مخاوف من اتساع نطاق الصراع في الشرق الأوسط بعد رفض إسرائيل لمقترح بشأن اتفاق هدنة وتراجع غير متوقع لمخزونات الوقود الأمريكية.

وزادت العقود الآجلة لخام برنت 2.42 دولار أو 3 % لتبلغ عند التسوية 81.36 دولار للبرميل، وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 2.36 دولار أو 3.2 % إلى 76.22 دولار للبرميل.

وتجاوز خام برنت مستوى 80 دولارا للبرميل للمرة الأولى في فبراير، فيما تجاوز الخام الأمريكي عتبة 75 دولار للمرة الأولى أيضا خلال الشهر نفسه.

وقصفت القوات الإسرائيلية مدينة رفح الحدودية جنوب قطاع غزة بعدما رفض رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو مقترحا يتعلق باتفاق هدنة.

وقال جون كيلدوف، الشريك في شركة أجين كابيتال إل.إل.سي “السوق تحبس أنفاسها بشأن التداعيات المحتملة التالية”. ولفت إلى أن الهجمات التي تشنها جماعة الحوثي اليمنية على السفن لا تزال تعطل تجارة النفط العالمية.

لكن سوق النفط تلقت دعما من انخفاض أكبر من المتوقع لمخزونات البنزين ونواتج التقطير في الولايات المتحدة.

وأظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة أن مخزونات نواتج التقطير انخفضت 3.2 مليون برميل إلى 127.6 مليون برميل، مقابل توقعات لانخفاض مليون برميل.

وانخفضت مخزونات البنزين 3.15 مليون برميل، مقارنة مع توقعات المحللين لزيادة 140 ألف برميل.

وقال فارجا إن انخفاض مخزون الوقود وارتفاع مخزون الخام علامة على بدء أعمال صيانة في مصافي التكرير الأمريكية.

وأضاف “صيانة مصافي التكرير في الولايات المتحدة ونقص الوقود في أوروبا قد يساعدا على الحفاظ على المعنويات الإيجابية في الوقت الحالي”.

وفي روسيا، أدت الأضرار التي لحقت بمصافي تكرير نتيجة هجمات الطائرات المسيرة الأوكرانية والأعطال الفنية إلى زيادة صادرات النفط الخام عن الكميات المخطط لها في فبراير شباط في توجه قد يؤثر، وفقا لمحللين، على تعهد موسكو بخفض مبيعات الخام بموجب الاتفاق مع منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفائها.