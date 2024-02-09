ارتفاع أرباح الدار العقارية الإماراتية 40% في 2023 مدفوعة…

دبي - احمد فتحي في الجمعة 9 فبراير 2024 08:08 مساءً - سكاي نيوز_ قفزت أرباح شركة الدار العقارية الإماراتية بنسبة 40 بالمئة خلال العام الماضي، لتصل إلى 4.4 مليار درهم (1.2 مليار دولار)، مدفوعة بالمبيعات القياسية لمشروعاتها التطويرية وتوسع محفظتها الاستثمارية، بحسب إفصاحها لسوق أبوظبي للأوراق المالية، الجمعة.

زادت إيرادات الشركة في العام الماضي بنسبة 26 بالمئة لتصل إلى 14.2 مليار درهم، مستفيدة من ازدهار القطاع العقاري في الإمارات، وإطلاق العديد من المشروعات الجديدة، والتحسين الكبير في أداء محفظة الدخل المتكرر.

وفي الربع الرابع منفردا، قفزت إيرادات الدار العقارية بنسبة 40 بالمئة لتصل إلى 4.4 مليار درهم، فيما بلغت الأرباح الصافية 1.4 مليار درهم بزيادة سنوية 39 بالمئة.

وقالت الشركة إن وحدتها للتطوير سجلت في الربع الرابع من العام الماضي أعلى مبيعات ربعية لها على الإطلاق حيث بلغت 8.5 مليار درهم، بزيادة سنوية 65 بالمئة، ووصلت مبيعات المجموعة للعام بأكمله إلى مستوى قياسي قدره 27.9 مليار درهم، بزيادة 94 بالمئة على أساس سنوي، مدفوعة بالطلب القوي من المشترين الدوليين والمقيمين.

وخلال العام الماضي أطلقت الدار 14 مشروعا جديدا مع دخولها لأول مرة في أسواق دبي ورأس الخيمة، بالإضافة إلى تعزيز حضورها في إمارة أبوظبي.

وعلى جانب الاستثمار، حققت وحدة الدار للاستثمار نموا في الإيرادات بنسبة 40 بالمئة في العام الماضي، مدفوعا بعمليات الاستحواذ والإدارة الفاعلة للأصول وأدائها التشغيلي القوي. حيث قامت الشركة العام الماضي بالاستحواذ على شركة لندن سكوير للتطوير العقاري البريطانية، في أول توسع لها خارج منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وذكر البيان أن الدار لديها مركز سيولة قوي يبلغ 2.9 مليار درهم كأرصدة نقدية غير مقيدة، بالإضافة إلى 7.5 مليار درهم تسهيلات مصرفية غير مسحوبة، ما يمكن الشركة من تحقيق مزيد من التوسع.

وفي وقت سابق من الأسبوع الجاري، أعلنت الدار عن خطط لاستثمار خمسة مليارات درهم لبناء مكاتب جديدة ومرافق للبيع بالتجزئة والفندقة في سوقها الأم بأبوظبي بحلول 2027 لتلبية “الطلب القوي على قطاع المساحات المكتبية من الفئة الممتازة في أبوظبي”.