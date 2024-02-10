انت الأن تتابع خبر أسعار العلف اليوم السبت 10 فبراير.. الطن وصل لـ 29800 جنيها والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أسعار أعلاف الإيمان اليوم.. استقر أسعار العلف اليوم السبت الموافق 10 فبراير 2024 ويكون ذلك خلال التعاملات اليومية في الأسواق المحلية، بينما تباينت أسعار الخامات التي تدخل في صناعة العلف، كما نستعرض الآن تلك الأسعار تزامنا مع زيادة البحث عنها، وتكون على النحو التالي.

أسعار العلف اليوم

سعر طن علف تسمين الدواجن سجل عند 27500 جنيه و29800 جنيه

سعر طن علف الدواجن البياض سجل عند 25000 جنيه و26000 جنيه

سعر طن علف أعلاف المواشي سجل عند 18500 جنيه و20500 جنيه

سعر العلف اليوم

سعر طن علف البط 26600 جنيه وعلف الرومي 30000 جنيه

سعر طن كسب العباد، سجل عند 22000 جنيه للطن

سعر طن كسب الصويا بروتين، سجل عند 16000 جنيها للطن

أسعار أعلاف الدواجن اليوم

سعر طن الجلوتين المحلي سجل عند 47000 جنيها للطن

سعر طن الجلوتوفيد المحلي سجل عند 15000 جنيها للطن

سعر طن الدي دي جي، سجل عند 20000 جنيها للطن

سعر شيكارة العلف 25 كيلو الإيمان اليوم