انت الأن تتابع خبر أسعار العلف اليوم السبت 10 فبراير.. الطن وصل لـ 29800 جنيها والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - أسعار أعلاف الإيمان اليوم.. استقر أسعار العلف اليوم السبت الموافق 10 فبراير 2024 ويكون ذلك خلال التعاملات اليومية في الأسواق المحلية، بينما تباينت أسعار الخامات التي تدخل في صناعة العلف، كما نستعرض الآن تلك الأسعار تزامنا مع زيادة البحث عنها، وتكون على النحو التالي.
أسعار العلف اليوم
- سعر طن علف تسمين الدواجن سجل عند 27500 جنيه و29800 جنيه
- سعر طن علف الدواجن البياض سجل عند 25000 جنيه و26000 جنيه
- سعر طن علف أعلاف المواشي سجل عند 18500 جنيه و20500 جنيه
سعر العلف اليوم
- سعر طن علف البط 26600 جنيه وعلف الرومي 30000 جنيه
- سعر طن كسب العباد، سجل عند 22000 جنيه للطن
- سعر طن كسب الصويا بروتين، سجل عند 16000 جنيها للطن
أسعار أعلاف الدواجن اليوم
- سعر طن الجلوتين المحلي سجل عند 47000 جنيها للطن
- سعر طن الجلوتوفيد المحلي سجل عند 15000 جنيها للطن
- سعر طن الدي دي جي، سجل عند 20000 جنيها للطن
سعر شيكارة العلف 25 كيلو الإيمان اليوم
- سعر شيكارة علف بادي 23% سجلت عند 562.5 جنيها
- سعر شيكارة علف نامي 21% سجلت عند 562.25 جنيها
- سعر شيكارة علف ناهى 19% سجلت عند 557.5 جنيها