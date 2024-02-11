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نعرض لكم الان تفاصيل خبر السلع التموينية تعلن عن ممارسة لتوريد 50 ألف طن ذرة صفراء… من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الأحد 11 فبراير 2024 10:16 مساءً - محمد أحمد – أعلنت هيئة السلع التموينية عن ممارسة رقم (1) لسنة 2024/2023 لتوريد ذرة صفراء مستوردة بحد أدنى 50 ألف طن طبقا لشروط ومواصفات الهيئة للتوريد FOB.
وأوضحت الهيئة في بيان لها ، أن الشحن سيكون في الفترة من 15 – 25 مارس 2024 و/أو 26 مارس – 5 أبريل 2024 .
وأضافت أن السداد بتسهيلات موردين 180 يوم و 270 يوم ويلتزم المورد بتقديم السعرين وتختار الهيئة من بينهما بما يحقق مصلحة الهيئة الشراء لصالح الشركة العامة للصوامع والتخزين (الجهة المستلمة).
ونوهت السلع التموينية بأن العروض تقدم بعد غد الثلاثاء والمحدد له جلسة فض المظاريف الفنية والمالية وجلسة البت.
وذكرت أن باقي الشروط طبقا لكراسة شروط ومواصفات الهيئة للتعاقد FOB والتي يمكن الحصول عليها من مقر الهيئة بالعاصمة الإدارية.
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