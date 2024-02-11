مال وأعمال

السلع التموينية تعلن عن ممارسة لتوريد 50 ألف طن ذرة صفراء…

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر السلع التموينية تعلن عن ممارسة لتوريد 50 ألف طن ذرة صفراء… من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الأحد 11 فبراير 2024 10:16 مساءً - محمد أحمد – أعلنت هيئة السلع التموينية عن ممارسة رقم (1) لسنة 2024/2023 لتوريد ذرة صفراء مستوردة بحد أدنى 50 ألف طن طبقا لشروط ومواصفات الهيئة للتوريد FOB.

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وأوضحت الهيئة في بيان لها ، أن الشحن سيكون في الفترة من 15 – 25 مارس 2024 و/أو 26 مارس – 5 أبريل 2024 .

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وأضافت أن السداد بتسهيلات موردين 180 يوم و 270 يوم ويلتزم المورد بتقديم السعرين وتختار الهيئة من بينهما بما يحقق مصلحة الهيئة الشراء لصالح الشركة العامة للصوامع والتخزين (الجهة المستلمة).

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ونوهت السلع التموينية بأن العروض تقدم بعد غد الثلاثاء والمحدد له جلسة فض المظاريف الفنية والمالية وجلسة البت.

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وذكرت أن باقي الشروط طبقا لكراسة شروط ومواصفات الهيئة للتعاقد FOB والتي يمكن الحصول عليها من مقر الهيئة بالعاصمة الإدارية.

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أحمد صلاح

أحمد صلاح

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