انت الأن تتابع خبر سعر كيلو الكمون اليوم الأربعاء 14 فبراير 2024.. قفزة كبيرة في سوق التوابل والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - سجل سعر كيلو الكمون اليوم الأربعاء 14 فبراير 2024 في الأسواق ارتفاع كبير هو وجميع التوايل الأخرى مثل الفلفل الأسود والشطة وغيرها من الأشياء الأخرى، وهذا ما تسبب في حالة من القلق الكبير لدى الكثير من المستهلكين بالتزامن مع اقتراب شهر رمضان المبارك.

سعر كيلو الكمون اليوم

واختلف سعر كيلو الكمون اليوم الأربعاء في الأسواق المحلية والمطحون يتراوح ما بين 400 لـ 450 جنيهاً للكيلو الواحد، وهو من أهم التوابل الأساسية في جميع المطابخ ويريد شرائها الكثير من المستهلكين من جميع المحلات التجارية المخصصة لبيعه هو وجميع التوابل الأخرى التي توجد في كل مكان.

ويؤكد الكثير من الأشخاص أن ارتفاع أسعار التوابل يشكل عبئ كبير على نفقة المواطنين المعيشية، وهذا يأتي في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد في الوقت الحالي، وهم يبحثون عن الأسعار المعقولة لأنهم يستعملون التوابل بشكل مستمر في عمل الكثير من الأكلات المختلفة.

أسعار التوابل اليوم بالأسواق

وزاد البحث كثيراً في الساعات الأخيرة الماضية عن أسعار جميع أنواع التوابل في الأسواق وبجميع المخصصة لبيعهم، وذلك لأنهم من أكثر الأشياء استعمالاً طوال الوقت في كل المطابخ، والأسعار تأتي كما يلي: