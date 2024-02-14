مال وأعمال

الأمم المتحدة: الهجوم على رفح سيكون له عواقب مدمرة

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر الأمم المتحدة: الهجوم على رفح سيكون له عواقب مدمرة من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الأربعاء 14 فبراير 2024 12:14 مساءً - – حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش من “عواقب مدمرة” للهجوم الإسرائيلي المتوقع على رفح في جنوب قطاع غزة.

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كما صرح جوتيريس، يوم الثلاثاء، بأنه يأمل في أن تنجح المحادثات الجارية في تحقيق هدنة في الحرب بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في قطاع غزة.

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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