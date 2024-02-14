الأمم المتحدة: الهجوم على رفح سيكون له عواقب مدمرة

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 14 فبراير 2024 12:14 مساءً - – حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش من “عواقب مدمرة” للهجوم الإسرائيلي المتوقع على رفح في جنوب قطاع غزة.

كما صرح جوتيريس، يوم الثلاثاء، بأنه يأمل في أن تنجح المحادثات الجارية في تحقيق هدنة في الحرب بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في قطاع غزة.