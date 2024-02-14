90 مليون دينار رديات ضريبية صرفت في 2023

انت الأن تتابع خبر90 مليون دينار رديات ضريبية صرفت في 2023 والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - بلغ إجمالي قيمة الرديات الضريبية التي تم صرفها خلال 2023 نحو 90 مليون دينار، بحسب مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات حسام أبو علي.

وأشار أبو علي، إلى ان رديات ضريبة الدخل الخاصة بالأفراد بلغت نحو 25 مليون دينار، في حين بلغت رديات ضريبة المبيعات للمنشآت حوالي65 مليون دينار.

وأوضح، أنه ضمن الإصلاحات التي تعمل دائرة ضريبة الدخل والمبيعات على تنفيذها في المنظومة الضريبية في الأردن هناك محور يتعلق بتسريع صرف الرديات، حيث تم تعديل قانون ضريبة المبيعات بشكل يمكن من تسريع صرف رديات ضريبة المبيعات وهو ما أدى ذلك إلى صرف جميع رديات ضريبة المبيعات التي كانت متراكمة من سنوات سابقة.



وأكد أن جميع رديات ضريبة المبيعات لعام 2022 وما قبلها التي تم الانتهاء من تدقيقها ثم صرفها بالإضافة إلى الرديات التي تم استكمال تدقيقها قبل شهر أيلول من العام الماضي 2023 وبذلك فان جميع رديات ضريبة المبيعات المدققة والمكتسبة الصفة القطعية لغاية شهر ايلول من العام الماضي 2023 تم صرفها وتحويلها للحسابات البنكية وللمرة الأولى يدخل عام 2024 وليس هناك أي ردية ضريبة مبيعات متراكمة من سنوات سابقة، والرديات المستحقة وقيد الاجراء هي الرديات التي استكمل تدقيقها في الربع الاخير من عام 2023.



أما بخصوص رديات ضريبة الدخل أوضح أبو علي أنه وضمن إصلاحات الدائرة الضريبية والتي اعتمدت التدقيق الإلكتروني من خلال استخدام الذكاء الاصطناعي حيث أدى ذلك إلى سرعة استكمال إجراءات التدقيق الضريبي للإقرارات الضريبية المقدمة وبالتالي تم اختصار الوقت الذي يستغرق بين تقديم الإقرار الضريبي من المكلف وتدقيقه من قبل المدقق الضريبي وهذا بالتأكيد ينعكس على سرعة صرف الرديات.



وأضاف مدير عام ضريبة الدخل والمبيعات أنه ضمن سياسة الدائرة في صرف رديات ضريبة الدخل أن يتم صرف الرديات للموظفين والمستخدمين الذين يتقدمون بإقراراتهم الضريبية والتصريح عن دخولهم بصورة دقيقة بحيث يكون لهم أولوية في صرف الرديات حيث تعطى المنهجية المتبعة في الدائرة الاولوية للموظفين والمستخدمين كما وأن الأسس المتبعة في صرف الرديات تعتمد على سرعة تقديم المكلف للإقرار بحيث كلما تم تقديم الإقرار الضريبي مبكرا في الفترة الضريبية واستكملت إجراءات تدقيق هذه الإقرارات يكون له الأولوية والحق في الحصول على هذه الرديات .



وبين أن صرف الرديات يستوجب من الدائرة التأكد من أن المنشأة أو الشركة التي قامت باقتطاع ضريبة الدخل قد قامت بتوريدها عن المكلف لدائرة ضريبة الدخل والمبيعات حيث إن هناك العديد من المكلفين يطالبون برديات لم يتم قبضها من قبل الدائرة الأمر الذي ستوجب تأخير صرف الرديات لحين استكمال إجراءات توريدها من الجهة المكلفة باقتطاعها.



وأضاف أنه من الجدير بالذكر أن صرف الرديات من الأموال العامة في الخزينة العامة للدولة يستوجب وضمن مسؤولية الدائرة التدقيق الفعال والكفؤ والتأكد من صحة مطالبة المكلفين لهذه الرديات.



وأعلن أن إجراءات التدقيق الفعال واستخدام التقنيات الإلكترونية تمكنت من ضبط حالات طلب رديات غير صحيحة تتطلب من الدائرة اتخاذ الإجراء القانوني بحق المخالفين.



وأشار إلى أن صرف هذه الرديات مكن من القيام بصرف الرديات المتراكمة من سنوات سابقة وكذلك الرديات التي يتم اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لتدقيقها حسب الاصول وضمان المحافظة على المال العام.