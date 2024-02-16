انت الأن تتابع خبر ارتفاع مؤشرات الأسهم الأميركية والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - ارتفعت مؤشرات الأسهم الأميركية ليلة الجمعة بشكل كبير، كما ارتفع سعر النفط الخام الأميركي "وست تكساس" نحو دولارين ليصل إلى 78 دولارًا للبرميل الواحد.

وارتفع مؤشر داو جونز الصناعي 348 نقطة ليصل إلى 38773 نقطة أي بنسبة واحد بالمئة من الأسهم، كما ارتفع مؤشر "نازداك" الذي يركز على التكنولوجيا الثقيلة 47 نقطة ليصل إلى 15906 نقاط، كما ارتفع مؤشر (S&P500) نحو 29 نقطة ليصل إلى 5029 نقطة.

وفي قطاع البنوك، ارتفع سهم بنك جي بيه مورغان (شيس) أكثر من 3 دولارات ليصل إلى 179 دولاراً للسهم الواحد، كما ارتفع سهم بنك غولدمان ساكس أكثر من 7 دولارات، ليصل إلى 385 دولاراً للسهم الواحد.