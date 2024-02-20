مؤسسة النفط الليبية تبحث فرص مشاركة شركات مصرية في تنفيذ…

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 20 فبراير 2024 09:14 صباحاً - دوت الخليج – بحث وزير البترول والثروة المعدنية، المهندس طارق الملا، مع رئيس مؤسسة النفط الوطنية الليبية، المهندس فرحات بن قدارة، لفرص مساهمة شركات قطاع البترول المصرية في تنفيذ المشروعات البترولية في ليبيا “في ضوء توجهها لتكثيف الأنشطة والمشروعات خلال الفترة المقبلة”.

وأكد المهندس طارق الملا، خلال اللقاء، جاهزية قطاع البترول، من خلال شركاته المتخصصة، لبدء العمل والتعاون مع الجانب الليبي في تنفيذ المشروعات داخل ليبيا، كما أكد جاهزية مراكز التدريب المتخصصة بقطاع البترول لتدريب الأشقاء الليبيين في ضوء طلب الجانب الليبي التعاون في هذا الصدد.

ومن جانبه، أكد رئيس مؤسسة النفط الوطنية الليبية وجود فرص ومجالات عديدة للتعاون مع مصر في تنفيذ المشروعات النفطية داخل ليبيا وبخاصة مع وجود مساهمات سابقة متميزة للشركات المصرية البترولية في تنفيذ المشروعات.

كما أعرب عن رغبة الجانب الليبي في بحث فرص الاستعانة بخدمات الشركات المصرية في مجال حفر آبار النفط والغاز، إذ يجري تكثيف أعمال الإنتاج وطرح مناطق جديدة للبحث والاستكشاف.

وشهدت المباحثات الاتفاق على عقد اجتماع غدا للجانب الليبي مع شركات قطاع البترول المصرية المتخصصة في تنفيذ المشروعات وتضم إنبي وبتروجت وصان مصر وبترومنت لاستعراض الفرص المتاحة لدخول الشركات المصرية في تنفيذ المشروعات.