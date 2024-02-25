نعرض لكم الان تفاصيل خبر في استطلاع دوت الخليج.. 59%: أرباح شركات الحديد تستعيد النمو من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الأحد 25 فبراير 2024 06:14 مساءً - فريق دوت الخليج _ رأى 59 صوتًا من المشاركين في استطلاع الرأي الذي أجرته جريدة دوت الخليج أن أرباح شركات الحديد خلال 2024 تتجه نحو النمو، بينما رجح 27 مشاركًا أن تتجه الأرباح نحو الاستقرار، فيما توقع 14 صوتًا أن تنخفض أرباح شركات القطاع.

بلغ إنتاج الشركات المحلية من حديد التسليح 5.753 ملايين طن خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر من عام 2023 منخفضًا من 6.404 ملايين طن خلال نفس الفترة من عام 2022، ومقارنة بـ5.392 ملايين طن خلال الفترة ذاتها عام 2021، بحسب تقرير البنك المركزي المصري المصري.

فيما بلغ حجم المبيعات من حديد التسليح 4.614 ملايين طن خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر من عام 2023 منخفضًا من 6.016 ملايين طن خلال نفس الفترة من عام 2022، ومقارنة بـ5.150 ملايين طن خلال الفترة ذاتها عام 2021، وبلغ متوسط الأسعار 25 ألف جنيه في يناير، و27.1 ألف جنيه في فبراير، و28.8 ألف جنيه في مارس.

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بينما وصلت إلى 33.8 ألف جنيه في أبريل، و35.3 ألف جنيه في يونيو، و34.7 ألف جنيه في يونيو، و34.2 ألف جنيه في يوليو، و32.5 ألف في أغسطس، و32.8 ألف في سبتمبر، وفقًا لتقرير البنك المركزي المصري المصري.

وقفزت صادرات حديد التسليح بنحو 218% على مستوى الكميات خلال العام الماضي مقارنة بصادرات العام السابق له، بحسب غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات.

وصدرت مصر خلال العام الماضي نحو 1.511 مليون طن من حديد التسليح مقارنة بنحو 0.475 مليون طن في العام السابق له بنمو 218%.

وتراجع إنتاج العام الماضي من حديد التسليح بنحو 3.9% نزولًا إلى 8.043 ملايين طن مقارنة بنحو 8.369 مليون طن في العام السابق له.

كما تراجعت المبيعات المحلية خلال العام الماضي بنحو 17.4% نزولًا إلى 6.531 ملايين طن مقارنة بنحو 7.916 ملايين طن في العام السابق له.

وكان 41 صوتًا من المشاركين في استطلاع الرأي الذي أجرته جريدة دوت الخليج حول اتجاه أرباح شركات الحديد خلال 2023 قد توقعوا نموها، بينما رأى 33 مشاركًا أن الأرباح تتجه نحو الاستقرار، وتوقع 26 صوتًا أن تنخفض أرباح شركات القطاع.

وفي سياق متصل، سجلت شركة حديد عز، خلال الأشهر التسعة من 2023، مجمل أرباح عن الفترة، وصل إلى 27.9 مليار جنيه.

وأوضحت الشركة في بيان صحفي، ديسمبر الماضي، أنها سجلت صافي خسائر مجمعة بلغ 1.9 مليار جنيه خلال الفترة من يناير حتى نهاية سبتمبر 2023، مقابل أرباح بقيمة 5.7 مليارات جنيه بالفترة المقارنة من 2022، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية.

وأشارت الشركة، إلى أن خسائر العملة الأجنبية بلغت 23.9 مليار جنيه خلال التسعة أشهر الأولى من 2023 مع استمرار انخفاض الجنيه المصري أمام العملات الرئيسية.

وبحسب بيان الشركة، سجل نصيب السهم من الخسائر 2.16 جنيه، في الفترة «يناير – سبتمبر» 2023، مقابل مكاسب 6.9 جنيهات عن الفترة المماثلة من 2022.

بينما قفزت مبيعات الشركة خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري إلى 103.2 مليار جنيه، مقابل 60.6 مليار جنيه في الفترة المقابلة من العام الماضي. لكن ارتفعت تكلفة المبيعات خلال الفترة إلى 45.36 مليار جنيه بنهاية يونيو 2023، مقابل تكلفة مبيعات بقيمة 28.23 مليار جنيه في المدة المقابلة من 2022.

وفيما يخص القوائم غير المجمعة، تراجعت أرباح الشركة المستقلة خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري إلى 442.75 مليون جنيه، مقابل 1.036 مليار جنيه في الفترة المقابلة من عام 2022.

وتوقع تقرير صادر عن شركة حديد عز ديسمبر الماضي، ارتفاع استهلاك حديد التسليح ومنتجات الصلب المسطح (HRC) في مصر خلال عام 2024 بنسبة نمو 5%، وذلك نتيجة تحسن الصلب تدريجيًّا مع استقرار الظروف الاقتصادية الحالية.

وأكد التقرير أن منتجي الصلب في العديد من الدول بما في ذلك مصر، يتعاملون مع ظروف السوق المتغيرة من خلال التركيز على تحسين التكلفة، واستكشاف أسواق تصدير جديدة، والاستثمار في تطوير منتجات صديقة للبيئة وعالية الجودة.

ونقل التقرير، عن منظمة الصلب العالمية، توقعات الطلب العالمي على الصلب لعام 2024 أن تكون متفائلة بحذر، وتشير إلى أن الصناعة قد تشهد انتعاشًا معتدلًا يصل إلى 2% على الرغم من التحديات المستمرة، التي يفرضها التضخم، وزيادة أسعار الفائدة والتوترات الجيوسياسية.

وقال التقرير، إن الاقتصاد العالمي واجه تحديات كبيرة خلال السنوات الماضية، بما في ذلك التضخم وتباطؤ النمو وانخفاض نمو الناتج المحلي الإجمالي من 3.5% في عام 2022 إلى 3% في عام 2023، ومن المتوقع أن يتراجع النمو أيضًا إلى 2.9% في عام 2024، طبقًا لصندوق النقد الدولي.

وتابع التقرير: «يعود هذا التباطؤ إلى الضغوط الاقتصادية التي تواجهها دول عديدة، وانكماش التجارة، وانخفاض الطلب بصفة عامة، وفي حين أن الآمال معلقة على التوسع النشط للاقتصاد الآسيوي، فإن المخاطر على المدى القريب لا تزال قائمة، مثل التوترات الجيوسياسية والآثار السلبية المحتملة لتشديد السياسة النقدية».

وشهدت أسعار الحديد قفزات متتالية خلال شهر يناير الماضي، قبل أن تعاود التراجع مرة أخرى مع بداية فبراير الجاري، حيث انخفضت اسعاره بنحو 5 آلاف جنيه ليستقر عند متوسط 50 ألف جنيه للطن تسليم المصنع.

وقال المتحدث باسم مجلس الوزراء المصري، المستشار محمد الحمصاني، إن الأخبار الإيجابية للتعاون مع صندوق النقد الدولي أثرت بشكل إيجابي على أسعار المنتجات، حيث شهدت أسعار الحديد انخفاضًا في الأسواق، بعد تحركات الحكومة الأخيرة.

وبنهاية يناير الماضي، كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء إنه في ضوء ما تردد من أنباء بشأن إصدار قرار بإلغاء رسوم الإغراق على واردات حديد التسليح، تواصل المركز مع وزارة التجارة والصناعة، والتي نفت تلك الأنباء.

وأكد أنه لا صحة لإلغاء رسوم الإغراق على واردات حديد التسليح، وأنه لم يتم إصدار أي قرارات بهذا الشأن، مُشددًا على سريان رسوم الإغراق على واردات حديد التسليح، وذلك وفقًا للقرار الوزاري رقم 189 الصادر بتاريخ 1 يونيو 2023.

وينص القرار الوزاري على مد العمل بأحكام القرار الوزاري رقم 1525 لسنة 2017 بفرض رسوم مكافحة الإغراق على الواردات المغرقة من صنف حديد التسليح «أسياخ ولفائف وقضبان وعيدان» ذات المنشأ أو المصدرة من تركيا وأوكرانيا والصين، وذلك لمدة 4 سنوات من تاريخ النشر بالجريدة الرسمية.

وشدد على أنه لا توجد أي دراسة لتعديل الرسوم المطبقة أو إلغاء العمل بها، حيث تلتزم مصر بما نص عليه الاتفاق الدولي لمنظمة التجارة العالمية في هذا الشأن.

هل تطابقت التوقعات مع الأداء الفعلي؟

تراجع إنتاج الشركات المحلية من حديد التسليح إلى 5.753 ملايين طن خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر عام 2023 منخفضًا من 6.404 ملايين طن خلال نفس الفترة من عام 2022، ومقابل 5.392 ملايين طن خلال الفترة ذاتها عام 2021، بحسب تقرير البنك المركزي المصري المصري.

وبصفتها شركة الحديد الوحيدة المدرجة بالبورصة المصرية، سجلت شركة حديد عز صافي خسائر مجمعة بلغ 1.9 مليار جنيه خلال الفترة من يناير حتى نهاية سبتمبر 2023، مقابل أرباح بقيمة 5.7 مليارات جنيه بالفترة المقارنة من 2022.

وبناء على تطور مبيعات حديد التسليح، ونتائج أعمال شركة حديد عز التي تأثرت بارتفاع خسائر فروق العملة، يمكن التأكيد على أن التباين الذي شهدته نتائج استطلاع جريدة دوت الخليج لعام 2023، لم يتفق إلى حد كبير مع أداء سوق الحديد. حيث توقع 41 من المشاركين نمو ربحية شركات الحديد، ورجح33 استقرار الأرباح، وصوت 26 لصالح تراجع الأرباح.