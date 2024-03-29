صندوق النقد يدرج برنامج مصر على لائحة اجتماع مجلسه التنفيذي…

دبي - احمد فتحي في الجمعة 29 مارس 2024 03:14 مساءً - وكالات – أدرج صندوق النقد الدولي مصر على لائحة اجتماع المجلس التنفيذي، غدا الجمعة.

وذكرت CNBC عربية أنه من المرتقب أن يناقش اجتماع المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي الاتفاق الجديد الموقع مع مصر على مستوى الخبراء، والذي يقضي برفع قيمة برنامج التمويل الممدد إلى 8 مليارات دولار من 3 مليارات.

كما سيتطرق المجلس التنفيذي إلى مطالب مصر بصرف الشريحة الأولي من قرض الصندوق بقيمة 5 مليارات دولار، ومصير المراجعة الأولي والثانية على الاقتصاد المصري.

كان صندوق النقد الدولي قال في بيان أصدره عقب التوصل لاتفاق مع مصر في 6 مارس الجاري “إن المجلس التنفيذي لديه سيعقد اجتماعاً بخصوص وضع حزمة الإصلاحات في صيغتها النهائية لدعم استكمال المراجعتين الأولى والثانية في إطار اتفاق تسهيل الصندوق الممدد، قبل نهاية شهر مارس 2024”.

بعد جولات من المفاوضات، أعلن رئيس الوزراء مصطفى مدبولي إن مصر وقعت، يوم الأربعاء 6 فبراير اتفاقية مع صندوق النقد الدولي لرفع قيمة التمويل الممنوح للبلاد من 3 مليارات دولار إلى 8 مليارات دولار.

وأكد مدبولي العمل على تعزيز موارد البلاد من النقد الأجنبي وترشيد الإنفاق الحكومي وزيادة الشراكة مع القطاع الخاص خلال الفترة المقبلة.