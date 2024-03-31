في استطلاع دوت الخليج.. شركات القطاع الخاص الأفضل كبيئة للعمل..…

دبي - احمد فتحي في الأحد 31 مارس 2024 02:10 مساءً - فريق دوت الخليج _ استمرت شركات القطاع الخاص في دعم ركائزها كأكثر الشركات التى تتيح فرص ترقية أكبر للنساء، مقارنة مع شركات القطاع العام والحكومي.

وحصلت شركات القطاع الخاص على النسبة الأكبر في استفتاء «دوت الخليج» للعام الثاني على التوالي، بين الشركات التى تتيح فرصًا أكبر لترقي المرأة، حيث حصلت على 77.9% من إجمالي أعداد المشاركات في الاستبيان مقارنة مع 69.2% العام الماضي، بينما احتلت المركز الثاني شركات الجهات الحكومية، وحصلت على 19.6% من إجمالي أصوات المشاركات، متراجعة عن العام السابق حيث استحوذت فيه على نسبة 21%، بينما احتلت شركات القطاع العام المركز الثالث بنسبة 1.5% من إجمالي الأصوات، ورأى 2.3% من المشاركات أن فرص الترقي متوافرة في كافة الجهات المذكورة ولكن العبرة بالكفاءة وامتنع 1.2% من المشاركات عن إبداء آرائهم.

وأتاحت مصر العمل على صياغة عدد من القوانين لتسهيل تعين المرأة في المناصب القيادية بالشركات، حيث وافقت هيئة الرقابة المالية علي القرارين رقمي (123 و124) لسنة 2019 اللذين يتضمنان تعديلًا في قواعد قيد وشطب الأوراق المالية لضمان تمثيل العنصر النسائي في مجالس إدارة الشركات المقيد لها أوراق مالية بالبورصة، وكذلك الشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية.

وتستهدف إستراتجية المرأة 2030 زيادة نسبة مشاركتها في قوة العمل إلى 35%، ورفع نسبة شغل النساء في الوظائف الإدارية إلى 12%.

وبحسب تقرير شركة «ماكينزي»، أظهرت الأزمات الاقتصادية الحالية أن النساء كن أكثر حرصًا على الترقي في العمل، حيث أصبح ما يقرب من 80% من النساء يرغبن في الترقية إلى المستوى التالي، مقارنة بـ 70% في عام 2019، ولكن لا تزال المرأة تواجه تحديات للترقي، فمن بين كل 100 رجل تمت ترقيته من مستوى الدخول إلى منصب المدير، تمت ترقية 87 امرأة.