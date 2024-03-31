303 مليارات دولار إجمالي مبيعات التجزئة عبر الإنترنت في…

دبي - احمد فتحي في الأحد 31 مارس 2024 04:11 مساءً - شينخوا _ أظهرت بيانات رسمية أصدرتها وزارة التجارة في الصين اليوم الأحد، أن مبيعات التجزئة عبر الإنترنت سجلت نمواً مطرداً في الشهرين الأولين من عام 2024.

ووفقاً للبيانات، بلغ إجمالي مبيعات التجزئة عبر الإنترنت خلال الفترة المذكورة 2.15 تريليون يوان (حوالي 303 مليارات دولار)، بزيادة 15.3 في المائة على أساس سنوي.

وارتفعت مبيعات التجزئة عبر الإنترنت للسلع المادية في جميع أنحاء البلاد بنسبة 14.4 في المائة على أساس سنوي لتصل إلى 1.82 تريليون يوان، ما ساهم بنسبة 22.4 في المائة من إجمالي مبيعات التجزئة للسلع الاستهلاكية في الصين.

وقالت الوزارة إن الاستهلاك المرتبط بالجليد والثلوج اكتسب زخماً خلال عطلة عيد الربيع هذا العام، حيث ارتفعت مبيعات معدات التزلج على منصات التجارة الإلكترونية الرئيسية بأكثر من 50 في المائة على أساس سنوي.