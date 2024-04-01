أكوا باور السعودية توقع اتفاقية مع كهرباء أوزبكستان بقيمة…

دبي - احمد فتحي في الاثنين 1 أبريل 2024 11:20 صباحاً - العربية نت – أعلنت شركة أكوا باور عن توقيع اتفاقية شراء طاقة مندرجة تحت نظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص مع الشبكة الكهربائية الوطنية في أوزبكستان لمشروع نوكوس 2 لطاقة الرياح وتخزين الطاقة بالبطاريات بجمهورية أوزبكستان بقدرة 200 ميجاواط.

وقالت أكوا باور، في بيان على تداول السعودية، اليوم الأحد، إن قيمة العقد 985.13 مليون ريال (262.7 مليون دولار).

وأضافت أن العقد بنظام البناء والتملك والتشغيل والنقل في نهاية مدة اتفاقية شراء الطاقة البالغة 25 عام.

ويتوقع أن يتضح الأثر المالي للتشغيل بعد النصف الأول من عام 2026.

وأوضحت أكوا باور أن المشروع في مرحلة التطوير، ومن الممكن حدوث تغيير في إجمالي القيمة الاستثمارية وذلك عند تحقيق الإغلاق المالي.