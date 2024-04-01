مال وأعمال

أكوا باور السعودية توقع اتفاقية مع كهرباء أوزبكستان بقيمة…

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر أكوا باور السعودية توقع اتفاقية مع كهرباء أوزبكستان بقيمة… من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الاثنين 1 أبريل 2024 11:20 صباحاً - العربية نت – أعلنت شركة أكوا باور عن توقيع اتفاقية شراء طاقة مندرجة تحت نظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص مع الشبكة الكهربائية الوطنية في أوزبكستان لمشروع نوكوس 2 لطاقة الرياح وتخزين الطاقة بالبطاريات بجمهورية أوزبكستان بقدرة 200 ميجاواط.

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وقالت أكوا باور، في بيان على تداول السعودية، اليوم الأحد، إن قيمة العقد 985.13 مليون ريال (262.7 مليون دولار).

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وأضافت أن العقد بنظام البناء والتملك والتشغيل والنقل في نهاية مدة اتفاقية شراء الطاقة البالغة 25 عام.

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ويتوقع أن يتضح الأثر المالي للتشغيل بعد النصف الأول من عام 2026.

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وأوضحت أكوا باور أن المشروع في مرحلة التطوير، ومن الممكن حدوث تغيير في إجمالي القيمة الاستثمارية وذلك عند تحقيق الإغلاق المالي.

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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