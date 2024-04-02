السويدي إليكتريك: إنتاج الكهرباء من سد “جوليوس…

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 2 أبريل 2024 12:14 مساءً - محمد أحمد – تستهدف مجموعة السويدي إليكتريك ضخ استثمارات جديدة في دول شرق وغرب إفريقيا، في مجالات البنية التحتية والسدود وتحلية المياه والكهرباء والطاقة، بجانب مشروع سد ومحطة جوليوس نيريري في تنزانيا، بالشراكة مع شركة المقاولون العرب لصالح وزارة الطاقة التنزانية، ومن المتوقع بدء إنتاج الكهرباء من السد خلال أيام.

وقال المهندس أحمد السويدي، رئيس مجلس إدارة شركة السويدي إليكتريك، خلال حفل السحور الذى نظمته المجموعة، إنها تستهدف التوسع في استثماراتها الخارجية في أسواق إفريقيا وأوروبا ودول أمريكا اللاتينية وآسيا، لزيادة صادراتها.

ولفت السويدي، إلى أن الشركة تسعى لتعميق استثماراتها في أسواق الخليج خاصة قطر والإمارات، فضلا عن السعودية، التي تأتي على رأس الأولويات.

استكمال توسعات مصنع الشركة بالسعودية نهاية العام الجاري

وأوضح أن المجموعة تجري حاليا توسعات في مصنعها بالسعودية، وتزود طاقته الإنتاجية لتلبية الطلب المتزايد في ظل رؤية المملكة 2023 والتي تستهدف تنفيذ العديد من المشروعات القومية خلال السنوات القادمة، ما يزيد الطلب على مواد البناء والطاقة، متوقعا الانتهاء من هذه التوسعات نهاية العام الجاري.

ونوه رئيس مجلس إدارة السويدي إليكتريك بأن الشركة عززت تواجدها في أسواق آسيا، عبر امتلاكها مقار رئيسية في إندونيسيا والهند وباكستان.