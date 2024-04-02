مال وأعمال

الصين تعلن رفع أسعار البنزين والديزل

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر الصين تعلن رفع أسعار البنزين والديزل من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 2 أبريل 2024 04:11 مساءً - شينخوا _ قالت اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح اليوم الثلاثاء، إن الصين سترفع أسعار التجزئة للبنزين والديزل ابتداء من اليوم الثلاثاء، وذلك وفقا للتغيرات الأخيرة في أسعار النفط العالمية.

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وأضافت اللجنة في بيان أن أسعار البنزين والديزل سترتفع بمقدار 200 يوان (حوالي 28.2 دولار أمريكي) للطن، و190 يواناً للطن، على التوالي.

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وبموجب آلية التسعير الحالية في الصين، يتم تعديل أسعار منتجات النفط المكرر وفقاً لتغيرات أسعار النفط الخام العالمية.

وقالت اللجنة إنه تم توجيه أكبر ثلاث شركات نفط في الصين، وهي الشركة الوطنية الصينية للنفط والشركة الصينية للبتروكيماويات، والشركة الوطنية الصينية للنفط البحري، وغيرها من شركات معالجة النفط الخام، للحفاظ على إنتاج النفط وتسهيل النقل لضمان استقرار الإمدادات.

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مريم الجابري

مريم الجابري

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