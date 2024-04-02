مال وأعمال

السويدي إليكتريك: استلام أرض المنطقة الصناعية في أكتوبر…

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر السويدي إليكتريك: استلام أرض المنطقة الصناعية في أكتوبر… من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 2 أبريل 2024 04:11 مساءً - محمد أحمد – قال المهندس أحمد السويدي رئيس مجلس إدارة مجموعة السويدي إليكتريك إنها بصدد الانتهاء من إجراءات بنود العقد الموقع مع الحكومة، بشأن إقامة منطقة صناعية في مدينة أكتوبر الجديدة، متوقعاً استلام أرض المشروع خلال اسبوعين.

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بمساحة 5 ملايين متر وتتنوع أنشطتها بين الصناعية واللوجيستية والتجارية

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وأوضح أن المنطقة الجديدة المزمع إقامتها ستكون من كبرى المدن الصناعية في مصر ، وستقام على مساحة 5 ملايين متر مربع.

وأوضح السويدي، أن استخدامات الأراضي المخصصة ستتوزع بين الأنشطة الصناعية واللوجيستية والتجارية والإدارية والخدمية.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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